【新冠肺炎】解釋收護照風波　尼日利亞外長：民眾誤會被區別對待

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前，有指多名非洲籍人士在廣州遭到歧視和粗暴對待，引發部分非洲國家不滿，尼日利亞眾議長也召見了中國駐當地大使表達關切。 周二（14日），中國駐尼日利亞大使周平劍會見尼外長奧尼亞馬，二人共同召開記者會。對近期的收繳護照風波一事，奧尼亞馬稱，尼國內一些民眾僅根據社交媒體流傳的影片就作出錯誤解讀，誤會了尼日利亞人和非洲人在防疫中被「挑選出來」和被加以區別對待。

尼日利亞外長奧尼亞馬在記者會上澄清，尼公民在廣州疑似被歧視和粗暴對待一事是誤會。（中國駐尼日利亞大使館）

早前有消息指，3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，護照也被收繳。尼日利亞駐廣州總領事聞訊趕到，並從防疫人員手中奪下3本護照，還給自己的國民。雙方一度爭持。尼日利亞衆議院議長其後就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍。

奧尼亞馬周二在記者會上就事件作出說明，他說，近期一些尼日利亞人近期抵達廣州後被確診，其中一個經營飯店的女老闆確診，該飯店是尼日利亞和其他一些非洲國家人員經常光顧的地方，中國地方政府查明此點後，要求封閉相關場所，隔離密切接觸者，被強制隔離的人自然不被允許返回酒店、原住所等。

↓↓↓ 網傳尼日利亞人被收繳護照影片：

奧尼亞馬說，尼國內一些民眾僅根據社交媒體流傳的影片就作出錯誤解讀，誤以為尼日利亞人和非洲人在防疫中被「挑選出來」，有針對性的被加以區別對待。他認為，總有人出於不同利益考慮宣傳推動各自的意見表述。對於尼政府和人民來說，應以十分慎重和客觀的態度看待有關問題。

奧尼亞馬又稱，尼日利亞駐廣州總領館已跟當地政府溝通合作，做好說服解釋，讓相關人士理解防控舉措的需要，目前在廣州接受隔離的尼日利亞公民已得到妥善安排。

中國駐尼日利亞大使周平劍強調，中國對所有外國在華人士一視同仁。（中國駐尼日利亞大使館）

周平劍表示，中國對所有外國在華人士一視同仁，反對任何針對特定人群的差異做法，對歧視言行更是零容忍，強調尼日利亞和其他非洲國家的合理關切已經或者正得到有效解決。

他指出，在廣州的尼日利亞和非洲公民在防疫方面是高風險群體，他們的健康與安全面臨挑戰，必須通過全面排查、全部檢測等方式對他們和其他市民的健康負責。

（央視新聞／中國駐尼日利亞大使館）