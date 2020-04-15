新冠肺炎｜廣州通報2宗確診病例：夫妻為非洲籍患者打包及搬貨

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣州市近日報告多宗來自非洲的輸入病例及關聯病例，引起關注。 據廣州市衛健委15日（周三）消息，14日廣州市報告新增確診病例2例，均為境外輸入關聯病例。通報指2名患者是一對中國籍夫妻，廣州居住地在越秀區，曾多次為近日一例非洲國家籍確診病例打包貨物及搬運貨物，並有多次近距離接觸，該名外國籍病例已引起過家庭多名成員感染。

廣州市近日報告多宗來自非洲的輸入病例及關聯病例，引起關注。圖為廣州多名感染新冠肺炎的尼日利亞籍人士曾去過的一家餐廳。（網上圖片）

通報指，3月27日-4月5日，2名患者在通通商貿城打散工，為非洲國家籍檔主打包及搬運服裝，主要工作區域在地下室，通風條件較差，每次工作5小時左右，自訴工作期間曾摘下口罩飲食、喝水。

此外，廣州市衛健委還披露了新增15例無症狀感染者的情況。15例均為輸入病例密切接觸者排查和高風險國家在穗人員大排查中發現，其中，2人為中國籍、2人為俄羅斯籍、1人為加拿大籍、10人為非洲國家籍。

廣州市衛健委指出，上述無症狀感染者全部為主動排查發現，31名密切接觸者已按有關規定進行集中隔離醫學觀察。截至4月14日24時，廣州市已累計報告境外輸入確診病例123例、境外輸入關聯病例18例。累計報告本地確診病例349例。

（綜合報道）