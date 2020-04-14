【新冠肺炎】廣州4553名在冊非洲籍人士　111人病毒檢測呈陽性

廣東省廣州市截至周一（13日）共有111名非洲籍人士對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，當中包括有無癥狀感染者，全部人已經接受治療。 據了解，當地自4月4日起就對共4553名非洲籍人士進行病毒檢測。

廣州衛健委主任唐小平表示，在主動篩查的基礎上，及時發現確診病例，是確保在廣州的非洲人民生命健康安全的重要措施。廣州市公安局副局長陳永球亦稱，在近期的防疫工作中，廣州市對非洲籍人士的隔離和病毒檢測措施，完全沿用此前對中國公民和外籍人士的統一措施，強調對隔離期間的非洲籍人士有提供相同的指定酒店和工作人員，沒有任何的種族或民族歧視。

官方指現時廣州在住外國人中，非洲籍人士為4553人。（資料圖片）

值得一提是，廣州市長溫國輝此前曾經提過廣州在住外國人共有86475人，其中非洲籍人士為13652人。但截至4月10日，廣州在住外國人只有30768人，其中非洲籍人士為4553人。換言之，廣州已對當地現時所有的在冊非洲籍人士進行病毒檢測。溫國輝稱，受疫情影響，尚有5萬多名外國人未回來廣州。

對於有過百名非洲籍人士對病毒檢測呈陽性反應，內地網民都紛紛留言表達不滿，「才檢測四千多個就有一百多號人，太可怕了」、「我的天吶，管控不嚴，政府要擔責任」、「嚴防境外輸入，非洲人是不是多了點」；亦有網民提出，4553名非洲籍人士只是都有登記在冊，「其實最可怕的不是這些在冊的正規的在華黑人，可怕的是那些沒有登記在冊的」。

（綜合報道）