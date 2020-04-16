中國駐塞浦路斯大使賬號被封　Twitter道歉：誤標為「垃圾賬號」

近日，中國駐塞浦路斯大使黃星原的Twitter賬號被封，引起了中方的關注。對此，Twitter公司對凍結賬號致歉，並稱凍結原因是系統誤標記其為「垃圾賬號」。

據中國駐塞浦路斯大使館微信公眾號「愛神之家」4月15日消息，4月13日，黃星原個人Twitter賬號（@Ambassador Huang）在未收到任何書面通知情況下以「違反Twitter規則」為由被凍結。

隨後，黃星原向Twitter公司發送聲明，要求對方就賬號凍結事儘快作出合法合理解釋，並保留進一步行動的權利。4月15日，Twitter公司書面回覆黃大使，對凍結賬號事致歉，並稱凍結原因是被系統誤標記為「垃圾賬號」。

目前，黃星原Twitter已恢復正常。

早前，Twitter凍結了中國駐斯里蘭卡大使館官方Twitter賬號（@ChinaEmbSL）。（Twitter截圖）

而同樣在4月13日，Twitter公司在未告知任何具體原因的情況下，凍結了中國駐斯里蘭卡大使館官方Twitter賬號（@ChinaEmbSL）。

對此，中國駐斯里蘭卡大使館兩次向Twitter公司提出交涉，要求對方澄清具體原因。

4月14日凌晨，Twitter公司正式向使館致歉，表示只是系統「技術失誤」，並隨後恢復了使館賬戶正常使用。