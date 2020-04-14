中國駐斯里蘭卡使館帳號遭停用　Twitter致歉：技術失誤，已恢復

中國駐斯里蘭卡大使館官方Twitter帳號「@ChinaEmbSL」周一（13日）上午突然被停用；Twitter早前回應稱，因為該帳號違反相關規則，但未有透露確切原因。 使館今天（14日）發布消息稱，兩次向Twitter公司提出交涉，要求對方澄清具體原因，Twitter公司14日凌晨正式向使館致歉，表示只是系統「技術失誤」，並隨後恢復了使館帳戶正常使用。

中國駐斯里蘭卡大使館。（資料圖片）

使館表示，Twitter公司在未告知任何具體原因的情況下凍結帳號，使館對此類「技術失誤」深感遺憾，並重申「言論自由」既不應該被濫用，淪為蓄意散佈虛假資訊和仇恨言論的「擋箭牌」，也不應該具有雙重標準，只對某一方、某一種聲音有利。

使館指出，在官方帳號凍結後，個別深中「政治病毒」的人視之為「重大勝利」，為此「狂歡自嗨」，十分荒誕可笑。Twitter是否凍結帳號，既無法影響使館致力於中斯友好和務實合作的不懈努力，更毫不妨礙中國在全球抗擊疫情中的引領作用。「歷史的洪流滾滾而來，使館鄭重提醒有關人士看清形勢，不要成為歷史的罪人和笑料。」

中國駐斯里蘭卡使館發消息稱，Twitter公司已就事件致歉。（中國駐斯里蘭卡大使館）

早前報道指，在帳號被停用數小時後，中國駐斯里蘭卡大使館的一名官員向當地傳媒newsin.asia稱：「Twitter並沒有提供任何理由為什麼關閉帳號，我們要求解鎖它。不過，被暫時停用的原因應該很簡單，那就是言論自由的雙重標準。」

有報道指出，中國駐斯里蘭卡大使館官方Twitter帳號經常發布兩國來往的最新中國官方消息，但由於中國當局被指隱瞞新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，遭到當地部份網民批評，結果掀起雙方「筆戰」。

（綜合報道）