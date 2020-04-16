【新冠肺炎】武漢解封一周：近380萬人次進出　入城比出城多2.9萬

因新型冠狀病毒肺炎疫情而「封城」兩個半月的武漢，自4月8日起正式「解封」。武漢常務副市長胡亞波介紹道，「解封」一周，約有380萬人次進出武漢，而入城人次比出城稍多，人口在處於剩流入狀態。

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胡亞波在央視《新聞1+1》上表示，武漢解封這一周以來，通過航空、鐵路等方式進出武漢的旅客數量大概是66.1萬人次，其中離開武漢是33.6萬人次，到達武漢是32.5萬人次。通過公路自駕等方式出行的量增長比較快，總量上大概有312萬人次，出去是154萬人次，進入武漢是158萬人次，目前還是淨流入的狀態。

這意味著，「解封」第一周，約有378.1萬人次進出武漢，當中187.6萬人次離開，190.5萬人次進入，入城比出城約多2.9萬人次。

針對外界對武漢「無症狀感染者」的憂慮，胡亞波表示，武漢解封一周以來，一共作出22.6萬次核酸檢測，其中檢出的無症狀感染者是130人，比例大概是萬分之5.7。此外，武漢一些復工復產的企業自發組織員工去做核酸檢測，次數達到14.3萬人次，一共發現113例無症狀感染者，比例不到萬分之8。

4月8日，武漢市正式解除離漢離鄂通道管控措施，首趟武漢返京列車G4802次列車抵達北京西站。 （中央社）

五一進入武漢應沒有任何障礙

針對內地五一「黃金周」假期將至，胡亞波表示，五一的時候進武漢應該沒有任何障礙，大家可以選擇自駕、坐飛機、乘高鐵等方式來武漢。「那個時候也會是武漢一年中最美的季節，可以到美麗的東湖綠道走一走，也​​可以登上黃鶴樓遠眺一下長江，如果疫情形勢進一步好轉的話，還可以到戶部巷吃一點武漢的小吃美食，武漢歡迎大家。」