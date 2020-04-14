【新冠肺炎】世衛總幹事譚德塞：病毒消退速度慢　各國勿急於解封

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）4月13日表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）傳播速度較流感快且更致命，各國不應急於取消防疫措施。

新型冠狀病毒肺炎：奧地利是其中一個擬解除封城的國家，政府已宣布會在短期內陸續放寬限制。圖攝於4月6日，維也納的一個街上。（Reuters）

隨着疫情高鋒期漸過，部分國家正考慮放寬防疫措施。譚德塞在4月13日表示，有證據顯示新冠肺炎傳播速度較流感要快，且更致命。疫情的感染增長速度十分快，但下降速度較慢，呼籲各國不應急於取消防疫措施。

「封鎖措施只有在採取了正確的公共衛生措施，包括可大量追踪接觸者能力，才能解封。」「解除封鎖只能循序漸進，不能一次過解封。」

世衛14日將就解除防疫措施更新指引，當中有6項準則，包括疫情是否受控；衛生醫療體系是否有能力追蹤、檢測、隔離每宗個案，追蹤所有接觸者；工作間、學校及其他人群聚集場所是否已採取預防措施；以及輸入病例風險是否已受控等。

被問道抗瘧疾藥物奎寧能否用作治療新冠肺炎的特效藥，世衛官員指出目前未有臨床證據顯示藥物有效，他們正等待美國的臨床實驗結果。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的日常生活情況，請點擊放大觀看：