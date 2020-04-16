美國務院稱有跡象顯示中國秘密核試　外交部：子虛烏有，倒打一耙

美媒《華爾街日報》引述美國國務院一份報告指出，中國可能秘密進行小規模的核試，質疑北京可能未遵守「零產量」核武測試禁令規定。 對此，中國外交部發言人趙立堅今日（16日）回應稱，美方對中國的指責完全是捕風捉影、子虛烏有，不值一駁。

中國東風-41洲際導彈在國慶閱兵首度公開，並壓軸出場。（路透社）

據悉，美國國務院的報告未有列舉出任何證據，只是提出一連串的跡象，顯示中國去年在新疆羅布泊核試基地中進行挖掘坑道、以密室進行小規模核子試爆等活動，至中國可能違反保持核試驗暫停的「零當量」（zero-yield）標準。

趙立堅今日在例行記者會上回應稱，中方注意到有關報告。美國每年都炮製所謂的《軍控遵約報告》，擺出一副裁判和法官的姿態，對他國軍控和防擴散政策舉措指手畫腳、說三道四，並將自己標榜為「模範」。「這完全是顛倒黑白，倒打一耙。」

趙立堅強調，中方一貫本著負責任的態度，認真履行自身承擔的國際義務和承諾，堅定致力於多邊主義，積極開展國際合作，為維護國際軍控與防擴散體系、維護國際和平安全作出了重要貢獻。對此國際社會自有公論，而美方對中國的指責完全是捕風捉影、子虛烏有，不值一駁。

他指出，反觀美國，美國近年來在軍控和防擴散領域奉行「美國優先」，一再毀約退群，倒行逆施不斷，例如退出《中導條約》、伊核問題全面協議，撤銷簽署《武器貿易條約》，獨家阻擋《禁止生物武器公約》核查議定書談判，迄未完成庫存化學武器銷毀，並全方位提升軍力，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，阻礙國際軍控與裁軍進程，受到國際社會普遍譴責，根本沒有資格以裁判和法官自居。「奉勸美方反躬自省，停止對其他國家說三道四。」