美媒：中國或曾秘密進行小型核試

《華爾街日報》4月15日報道，美國國務院一份報告提到，中國或曾秘密進行小型核子武器試驗。

報道稱，美國國務院一份即將公布的報告指中國2019年在新疆羅布泊核試場的活動，可能違反保持核試驗暫停的「零當量」（zero-yield）標準。

報告列出北京方面在羅布泊核試場有持續挖掘活動，以及用以爆破的密室有使用過迹象；另外，監察中國境內幅射和地震的監測站在過去幾年曾發生數據中斷的情況，因而惹起華府懷疑。

不過，《全面禁止核試條約》（Comprehensive Test Ban Treaty，CTBT）的監管組織全面禁止核試條約組織籌備委員會（Comprehensive Test Ban Treaty Organization，CTBT Organization）發言人指出，來自中國的數據雖在2018年曾經中斷，但當時雙方正為監測站的位置進行談判，而由2019年9月至今，5個監測站均沒有出現數據中斷的情況。

中國駐華盛頓大使館暫時沒有為報道內容作回應，而美國總統特朗普（Donald Trump）正尋求與北京方面舉行限制核武談判，並希望俄羅斯加入，但假如報道內容屬實，相信美中可能在北京處理新型肺炎疫情手法、南海爭議及貿易糾紛問題外，加劇雙方緊張關係。