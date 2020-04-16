【新冠肺炎】解放軍湖北醫療隊撤離武漢　官媒：打勝仗、零感染

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地漸見緩和，重災區湖北省、武漢市已多日未有新增確診病例。 據內地官方傳媒報道，經中央軍委主席習近平批准，解放軍支援湖北醫療隊在圓滿完成承擔的武漢火神山醫院、武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區的確診患者醫療救治任務後，已採取民航包機和鐵路運輸投送方式，陸續離開武漢完成回撤。

解放軍支援湖北醫療隊列隊走出火神山醫院病區。（新華社）

報道指，自1月24日開始，解放軍從陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊多個醫療單位，分3批次抽組4000多名醫務人員，支援武漢抗擊疫情，包括支援武漢金銀潭醫院、武昌醫院和漢口醫院病區，以及進駐武漢火神山醫院、武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區。

報道提到，解放軍在執行任務期間加強組織領導、密切軍地協同、堅持科學施治、搞好自身防護，全面做好醫療、護理、防控、保障等工作，3間抽組醫院提供2856張床位，累計收治確診患者7198人，圓滿完成醫療救治任務，實現了「打勝仗、零感染」。

此外，解放軍前方專家組亦有現地指導醫院疫情防控和醫療救治工作，積極推廣新技術新療法，堅持中西醫結合，提出個性化救治方案，突出做好高齡患者和危重症患者救治，有效提高收治率和治癒率、降低病亡率。一線科研團隊更爭分奪秒展開科研攻關，研製的重組新冠疫苗已通過臨床研究註冊審評，獲批正式進入臨床試驗，取得階段性成果。

最後一批回撤的解放軍向火神山醫院敬禮告別。（新華社）

報道最後稱，解放軍在離開武漢前精心整理醫院、住宿場所各類物品，對醫療設施表面擦拭消毒，及時協調專業力量進行終末消毒，並認真進行物資清點、資料歸檔、醫院移交等工作。同時，疫情防控期間擔負武漢市生活物資運輸保障任務的駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊，也圓滿完成任務回撤。

（新華社）