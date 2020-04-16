【新冠肺炎】習近平與普京通電話　強調將繼續堅定支持俄羅斯抗疫

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家主席習近平周四（16日）晚與俄羅斯總統普京通電話。

習近平強調，俄羅斯在中國抗擊疫情最艱難時刻鼎力相助，中國銘記在心。中國政府近來派出的醫療專家組，正在莫斯科積極展開工作，與俄羅斯方面交流分享抗疫經驗。中國亦已向俄羅斯方提供一批援助，同時積極協助俄羅斯在華採購抗疫醫療物資。習近平指，中國將繼續給予俄羅斯堅定支持，並感謝俄羅斯為在俄中國公民所做的積極工作。

與俄羅斯接壤的黑龍江省綏芬河市是疫情重災區。（新華社）

普京則稱中國政府和中國人民團結一心，在防控新冠肺炎疫情方面取得重要成效，並正在向世界上很多國家抗擊疫情提供支持和幫助。俄羅斯願繼續與中國加強抗疫等各領域交流合作，密切在聯合國等框架內溝通配合。

值得一提是，中國近期境外輸入病例情況嚴峻，尤其與俄羅斯接壤的黑龍江省，當地至今已累計有505宗本土病例，並累計有356宗境外輸入病例，絕大多數都是來自俄羅斯。中俄陸路邊境口岸人員通道現時已全部臨時關閉，重災區綏芬河市，所有小區亦實施封閉式管理，居民限制外出。另據俄羅斯新冠肺炎應對中心的最新公布，截至4月16日，俄羅斯累計有27938宗確診病例，死亡病例亦累計有232宗。

（綜合報道）