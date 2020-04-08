【新冠肺炎】中俄陸路邊境口岸全部關閉　黑龍江綏芬河建方艙醫院

中國駐俄羅斯大使館周三（8日）在官方微博上公布，指從中俄兩國有關主管部門獲悉，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。 大使館提醒，在俄羅斯中國公民密切關注上述資訊，認真遵守俄羅斯方面的防疫規定，做好自我隔離，避免長途旅行。遇有緊急、特殊情況，請及時與大使館聯繫。

不少在俄羅斯的中國人通過綏芬河口岸回國。（上游新聞）

此外，據內地官媒報道，由於中俄綏芬河口岸的防疫壓力逐漸加大，為更好的治療由境外輸入的確診病例，綏芬河市已於4月6日開始建設方艙醫院，預計11日就能完工並投入使用。綏芬河市的方艙醫院是在一座辦公樓的基礎上進行改建，一共有13層。其中3樓至11樓用於收治患者，預計可提供600多張床位。

另一方面，俄羅斯濱海邊疆區政府網站日前發布消息，指在烏蘇里斯克市（Ussuriysk），與新型冠狀病毒肺炎確診病例有接觸，結果被隔離的330名中國公民，將經由綏芬河口岸被遣送回中國。惟中國駐海參崴總領館其後發聲明，稱經溝通核實後，俄羅斯確認因工作原因「表述不準確」，遣送中國公民的消息已從網站上撤下。

中國駐符拉迪沃斯託克（海參崴）總領館發佈的聲明。（中國駐符拉迪沃斯託克總領館官網）

聲明中還提醒被隔離的中國公民，需嚴格遵守隔離規定，密切觀察身體狀況，如有不適，及時就醫。

此外，黑龍江省綏芬河市新冠肺炎疫情防控指揮部在周三表示，由於近期俄羅斯飛往中國的航班大幅減少，通過陸路經綏芬河口岸入境人數激增。據統計，3月21日至4月7日時，綏芬河口岸累計進境2443人。截止到4月7日，該口岸累計確診輸入病例84宗、無症狀感染者127宗。

（綜合報道）