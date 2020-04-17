中國第一季度GDP下降6.8%　1992年有記錄以來首次負增長

國務院新聞辦公室定今日（17日）上午10時舉行新聞發布會，由國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇介紹2020年一季度國民經濟運行情況。 中國今年第一季經濟增長按年下降6.8%，差過市場普遍預期，是1992年開始公布季度GDP數據以來，首次出現負值。

中國2020年首季度GDP按年跌6.8%

據毛盛勇介紹，初步核算，一季度國內生產總值206504億元（人民幣．下同），按可比價格計算，按年下降6.8%。分產業看，第一產業增加值10186億元，下降3.2%；第二產業增加值73638億元，下降9.6%；第三產業增加值122680億元，下降5.2%。

國新辦記者會介紹國民經濟運行情況。（01直播）

3月份主要經濟指標有回升趨勢

在答問環節，毛盛勇表示，一季度主要經濟指標明顯下滑，但是3月份主要經濟指標呈現回升趨勢，降幅明顯收窄。在疫情衝擊嚴重下，基礎工業保持正常增長，防疫物資供應和生活必需品供應保障有力，14億人的基本民生得到較好保障，社會大局穩定。

他指出，最近國際貨幣基金組織根據當前國際疫情蔓延擴散的態勢以及當前全球經濟表現，對全球經濟增長的預期進行了大幅下調，預計的全球經濟下調3%，中國是增長1.2%，這也是全球主要經濟體中少數預計為正增長。同時，IMF還預計2021年中國的增長速度是9.2%。

毛盛勇說，按他理解，今年和明年平均起來，未來兩年中國平均增長還應該是在5%以上。或者可以理解為，假如明年世界經濟增長恢復到常態，中國經濟因為疫情影響帶來的一些損失，或者一些經濟活動被壓抑的情況，可能會在明年更好地釋放出來。

他認為，三月經濟改善的趨勢應該能夠延續下去，特別隨著復工復產加快統籌推進，更大力度政策不斷推出，第二季經濟表現會明顯好於第一季，如果全球疫情控制得更好，下半年經濟表現會較上半年更好，力促經濟全年平穩運行。

至於會否定下今年增長目標，他指，按照慣例每年主要經濟發展目標，在兩會期間政府工作報告發布，但今年為了有效防控疫情，兩會推遲，目前不知道具體情況。

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇回答記者提問。（01直播）

工業增加值按年下降8.4%

一季度，全國規模以上工業增加值按年下降8.4%。分經濟類型看，一季度國有控股企業增加值按年下降6.0%；股份制企業下降8.4%，外商及港澳台商投資企業下降14.5%；私營企業下降11.3%。分三大門類看，採礦業增加值下降1.7%，製造業下降10.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降5.2%。

社會消費品零售總額下降19.0%

一季度，社會消費品零售總額78580億元，按年下降19.0%。其中3月份社會消費品零售總額26450億元，下降15.8%，降幅比1至2月份收窄4.7個百分點；商品零售下降12.0%，降幅比1至2月份收窄5.6個百分點。

按經營單位所在地分，一季度城鎮消費品零售額67855億元，下降19.1%；鄉村消費品零售額10725億元，下降17.7%。按消費類型分，餐飲收入6026億元，下降44.3%；商品零售72553億元，下降15.8%。限額以上單位糧油、食品類，飲料類和中西藥品類商品分別增長12.6%、4.1%和2.9%，比1至2月份分別加快2.9、1.0和2.7個百分點。全國網上零售額22169億元，按年下降0.8%。其中，實物商品網上零售額18536億元，增長5.9%。

居民消費價格上漲4.9% 豬肉價格上漲122.5%

一季度，全國居民消費價格按年上漲4.9%。其中，3月份全國居民消費價格同比上漲4.3%，漲幅比2月份回落0.9個百分點；按月下降1.2%。一季度，城市上漲4.6%，農村上漲5.9%。

分類別看，食品煙酒價格同比上漲14.9%，衣著上漲0.2%，居住上漲0.2%，生活用品及服務上漲0.2%，交通和通信下降1.5%，教育文化和娛樂上漲1.9%，醫療保健上漲2.2%，其他用品和服務上漲4.9%。

在食品煙酒價格中，糧食價格上漲0.6%；鮮菜價格上漲9.0%，由2月份的上漲10.9%轉為3月份下降0.1%；豬肉價格上漲122.5%，其中3月份上漲116.4%，比2月份回落18.8個百分點。扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲1.3%。

記者會現場。（01直播）

貨物進出口總額下降6.4% 貿易順差983億元

一季度，貨物進出口總額65742億元，按年下降6.4%。其中，3月份進出口總額24459億元，按年下降0.8%，降幅比1至2月份收窄8.7個百分點。出口12927億元，下降3.5%；進口11532億元，增長2.4%，其中一般貿易進口增長4.0%。一季度，出口33363億元，下降11.4%；進口32380億元，下降0.7%。進出口相抵，貿易順差983億元。貿易結構繼續優化。一般貿易進出口占進出口總額的比重為60.0%，比上年同期提高0.4個百分點。

全國規模以上工業企業實現出口交貨值24082億元，按年下降10.3%，降幅比1至2月份收窄8.8個百分點。3月份，全國規模以上工業企業實現出口交貨值10307億元，增長3.1%。

居民人均可支配收入8561元

一季度，全國居民人均可支配收入8561元，按年名義增長0.8%，扣除價格因素實際下降3.9%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入11691元，名義增長0.5%，實際下降3.9%；農村居民人均可支配收入4641元，名義增長0.9%，實際下降4.7%。

從收入來源看，全國居民人均工資性收入按年名義增長1.2%，經營淨收入下降7.3%，財產淨收入增長2.7%，轉移淨收入增長6.8%。城鄉居民人均收入比值2.52，比上年同期縮小0.01。全國居民人均可支配收入中位數7109元，下降0.7%。

3月份城鎮調查失業率5.9%

一季度，中國城鎮新增就業人員229萬人。3月份，中國城鎮調查失業率為5.9%，比2月份下降0.3個百分點，中國城鎮調查失業率有所下降，就業形勢總體穩定。其中25至59歲群體人口調查失業率為5.4%，低於中國城鎮調查失業率0.5個百分點，比上月下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平。