【新冠肺炎】首季GDP增速或下行　料反彈將比預期快

中國將於本周五（17日）公布一季度投資、消費等多項經濟數據，市場對此表現出強烈關注。

東方金誠首席宏觀分析師王青接受《證券日報》訪問時表示，3月份以來中國國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情進入穩定控制階段，復工復產加速。但在海外疫情急劇升温、國際金融市場劇烈動盪背景下，國內經濟回升勢頭受到一定影響。整體上看，預計一季度中國GDP按年增速將下降。二季度中國國內消費回補、投資加速態勢會進一步明顯。

消費已是拉動中國經濟增速上行的重要引擎。（新華社）

報道稱，浙商證券首席經濟學家李超表示，今年一季度疫情對中國經濟增速的負面衝擊幅度或明顯超預期，一季度GDP增速較大概率下行。結合3月份中共政治局會議表態，本輪應對疫情的政策思路可能更注重於恢復社會生產生活秩序、保障居民就業、實現脱貧攻堅等結構性問題。居民消費的補償式反彈可期，關於消費提質擴容可能有更大政策空間。

李超表示，近日中國監管部門下達要求，2020專項債不得用於土儲、棚改等方向，對基建的資金支持力度加大，未來一至兩個季度，基建投資反彈確定性較大。部分城市地產銷售調控可能適當調整，但仍應堅守房住不炒的底線。對製造業企業的工作重點則在於緩釋其現金流壓力，避免出現大規模失業。

中國國家統計局副局長盛來運近日表示，中國企業復工復產積極有序推進，經濟運行加快回歸常態，疫情衝擊不會改變中國經濟長期向好的基本面。

當前，國際市場也看好中國經濟。德國《焦點》周刊4月13日文章《逢低買入中國股票的4個理由》指出，中國本土幾乎沒有新增新冠肺炎感染病例。該國經濟看起來比預期更快地恢復常態。企業家和投資者也充滿了樂觀情緒。

文章稱，今天的中國與幾年前完全不同。中國的中產群體正在成長，人們的消費水平越來越高。從長遠來看，擁有14億人口的世界第二大經濟體充滿潛力。

亞洲開發銀行近日在北京舉行《亞洲發展展望報告》視頻發佈會表示，受疫情影響，中國的工業、服務業、零售業和投資在第一季度收縮，預計2021年中國經濟增長將反彈至高於正常水平的7.3%，而後迴歸正常水平。