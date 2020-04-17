【新冠肺炎】武漢驚現大字報斥方方構陷國家　威脅其「以死謝罪」

新冠肺炎疫情持續，武漢作家方方撰寫的武漢封城期間的記錄「方方日記」也已經封筆，但引發的批評和罵戰卻沒有停歇，反而愈演愈烈。 日前，武漢街頭更驚現大字報，稱方方構陷國家，要她出家為尼或「以死謝罪」，引發高度關注。

方方在武漢封城期間，撰寫60篇生活日記，關注患者及其家人的個體遭遇，呼籲對失責的地方官員追責，此後，其日記更在海外出版。方方也由此深陷輿論旋渦，被部分網民指責「抹黑中國抗疫」。

4月14日，武漢市區更貼出一張威脅方方的大字報，指其「幹着嚴重傷害構陷國家的事情」，要她交出所有財產，出家為尼或以死謝罪，否則將以「中華民族的古樸俠義方式」對她文攻武伐。

網友查證比對，發現這張大字報張貼在武漢市中心的武昌區大東門一帶。 這張以「告方方書」為題的大字報寫道，「吃人血饅頭方方，吃在新中國，長在紅旗下，享受着種種國家體制內優好的福利和待遇，卻幹着嚴重傷害構陷國家的事情。」

大字報最後寫道，「我強烈的要求方方把自己的全部財產，毫無保留地拿出來還給國家，然後削髮為尼或者以死的方式向國人悔錯謝罪，否則，我個人將會以『中華民族那種古樸的俠義方式』，對方方你進行文攻武伐。」

4月15日，方方回應稱，如果此人寫的是要求「民主自由」或「官員公布財產」，多半已在派出所了。

有網民指，武漢街頭出現這張大字報是線上情緒長期累積的結果，其實並不令人意外。這張大字報的部分內容已經超越了正常的表達邊界，已經上升到了涉嫌違法的程度。也有網民呼籲武漢官方重視此事，「絕對不能打開這個潘朵拉盒子」。