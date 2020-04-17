【新冠肺炎】兩岸醫療衛生專家視訊對話　交流抗疫經驗

江蘇和台灣兩地周四（16日）在南京和台北舉行「蘇台抗疫視訊交流」，據大陸媒體報道，兩岸醫療衛生專家就新冠肺炎醫療救治和公共衛生防疫等議題進行交流。

報道稱，江蘇省疾控中心主任武鳴介紹了當地疫情基本情況。他說，截至16日，江蘇已經58天無本地確診病例。江蘇實現了確診病例「零死亡」、參與救治的醫務人員「零感染」的目標。

4月16日，在台北抗疫視訊交流會現場入口處，工作人員檢測與會人員體溫。（新華社）

他介紹了大陸新冠肺炎防控策略措施，主要包括建立聯防聯控機制，堅持早發現、早報告、早隔離、早治療原則，堅持集中患者、集中專家、集中資源、集中救治原則，強化流行病學調查，加強密切接觸者追蹤和管理，加大檢測力度，實行分區分級精准防控，加強公眾宣傳教育等。

台大醫院名譽教授高明見、振興醫院副院長葉明陽等台灣專家對江蘇專家交流疫情防控經驗表示感謝，並就新冠肺炎確診患者是否會有肺纖維化的後遺症、無症狀感染者如何防治等問題向大陸專家提問。江蘇多名專家則結合研究和援助湖北經驗作出回答。

據悉，雙方還交流了中西藥結合治療新冠肺炎、加強衛生知識普及、增強兩岸衛生交流等問題的看法。高明見表示，首次舉辦台蘇專家視訊交流，是希望通過建立平台，讓兩岸醫療衛生專家相互溝通，相互了解，更好建立互信，希望盡早把疫情這個全人類的陰霾驅散。

（新華社）