兩岸因疫情激化對立　親綠學者籲台官方停止使用「武漢肺炎」表述

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，疫情下兩岸關係愈發對立。 3月30日（周一），前民進黨主席許信良、台灣產經建研社理事長洪奇昌等親綠學者呼籲蔡英文政府「將心比心」，應公告官方文件停止使用「武漢肺炎」、「武漢病毒」的表述。 有學者稱，「以台灣人民的素質，改正名稱不致於聽不懂，這既對大陸釋出善意，也展現文明進步價值。」

譚耀南（中）呼籲兩岸共同對抗病毒，大陸對台攻訐應適可而止，台灣也應保持克制，避免擦槍走火。圖左起為許信良、譚耀南、洪奇昌。（楊家鑫／多維新聞）

3月30日，親綠智庫台灣「兩岸政策協會」舉辦「新冠疫情下的兩岸關係」座談會。兩岸政策協會理事長譚耀南擔任主持人，與談嘉賓包括亞太和平研究基金會董事長許信良、台灣產經建研社理事長洪奇昌、兩岸政策協會秘書長張百達等人。

譚耀南致詞時指出，新冠疫情帶來機遇，也帶來挑戰。這原本是兩岸和緩關係的機遇，卻遇到內部不同聲音造成的挑戰與困難。他呼籲，兩岸應對抗病毒這個共同敵人，大陸對台灣政治領袖不必要的批評與攻擊，應該適可而止。台灣也應該對大陸保持克制自制，要有同理心。應戒慎恐懼，避免擦槍走火。

洪奇昌認為，台灣政府在疫情期間表達高度善意，也秉持善意、人道、服務，來服務在大陸台商、台生，讓他們能夠順利回到台灣。洪奇昌指，賴清德也說過，台灣跟國際社會幫大陸防治疫情，也等於幫助台灣，這是台灣的善意。希望未來在防疫上，雙方政府能夠理解彼此善意，讓台海和平能夠順利維繫。

許信良則表示，新冠疫情原本是超越傳統對抗，互助合作的大好契機。可惜在疫情第一階段，傳統對抗的慣性還是壓倒人性的惻隱之心，兩岸對抗與中美對抗激發的民粹主義，反而因疫情更加深化。但兩岸政府間還是出現可喜的善意互動，包括滯留武漢台人包機，兩岸應該珍惜，繼續維持。

張百達也認為，兩岸當局應相互克制，珍惜彼此的善意。北京當局應停止一切對台文攻武嚇，這不利兩岸關係發展，也不利爭取台灣民心。持續文攻武嚇，如何期待台灣在防疫或其他方面釋出善意？不能單方面苛責台灣。

張百達認為，若要對陸釋放善意，光靠陸委會用「新冠肺炎」，有做等於沒做。（楊家鑫／多維新聞）

另一方面，他強調，台灣政府應正式宣告，所有官方文件的用語，停止使用「武漢肺炎」、「武漢病毒」。或許一開始沒有歧視意味，但當世衛組織（WHO）根據命名規範建議停止使用之後，台灣政府應隨之更正，遵循國際共識。

至於台官方稱保留「武漢肺炎」字眼是為方便跟大眾說明，張百達則表示，以台灣人民的質素，不致於改了四個字就聽不懂。若持續使用，大陸民眾可能會認為台灣是故意展現敵意，這不是陸委會不使用「武漢肺炎」，就可以解決的問題。僅通過陸委會表達善意，「有做等於沒做」。

他說，台灣應該將心比心，「如果在台北爆發，我們願意被稱為台灣病毒或台北病毒嗎？心裏會舒服嗎？」如果政府真想改善兩岸關係，這個言詞的轉變，既符合國際新規範，也展現台灣文明人道主義價值，為何不能停止使用？

對此，許信良認為，台灣也想加入世衛，對於全球共識應該要很尊重，同時，台灣也不必要特別去刺激中國大陸，基於互相尊重原則，確實應該避免使用「武漢肺炎」字眼；洪奇昌也認為，這個疾病名稱很清楚，就是2019年新型冠病毒造成的肺炎，不必過度強調是「中國武漢肺炎」。