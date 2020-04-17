【新冠肺炎】疫情對經濟前所未有衝擊　中央政治局會議提「6保」

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中共中央政治局今天（17日）召開會議，分析國內外新冠肺炎疫情防控形勢，「研究部署抓緊抓實抓細常態化疫情防控工作」，同時研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。 會議指出，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對中國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。會議在強調加大「六穩」工作力度的同時，提出「保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉」等6個「保」。

會議指出保持疫情防控成果、防止疫情反彈的任務繁重，要抓緊抓實抓細常態化疫情防控。（中新社）

據新華社報道，中央政治局會議指出，當前中國疫情防控向好態勢進一步鞏固，但保持疫情防控成果、防止疫情反彈的任務繁重，必須倍加珍惜來之不易的防控成績，鞏固防控戰果，繃緊疫情防控這根弦，抓緊抓實抓細常態化疫情防控，因時因勢完善外防輸入、內防反彈各項措施並切實抓好落實，積極引導人民群眾做好必要防護，不斷鞏固疫情持續向好形勢，為人民群眾生命安全和身體健康、經濟社會秩序全面恢復提供有力保障。

新增本土確診病例要加強流行病學調查

會議強調，湖北省和武漢市要繼續抓好疫情防控工作，精心治療、悉心護理重症患者，抓實社區防控，壓實企事業單位防控責任，對重點人群實行核酸檢測應檢盡檢、對其他人群實行願檢盡檢。其他地區要動態調整離開武漢人員管理和健康監測規定，與湖北省和武漢市互通互認病毒檢測、隔離觀察等方面訊息。要加強對湖北省和武漢市經濟社會發展和民生保障的政策支持，幫助群眾解決就業、收入、就學等方面的實際困難。要繼續加強北京市疫情防控工作。各地要精準抓好內防反彈工作，對新增本土確診病例要加強流行病學調查，及時發現其中暴露出的防控問題，加固薄弱環節、補上短板漏洞。

會議又要求加強和完善外防輸入舉措，提高針對性和有效性。要繼續加強對境外中國公民的關心關愛，駐外使領館要做好領事保護和防護指導，發揮好僑團、留學生會等作用。要堅決守住守好口岸城市防線，優化醫療資源和救治力量布局，加強檢疫檢測能力建設。要加強集中隔離人員安全服務保障，做好健康監測和人文關懷。要深入推進疫情防控國際合作，同世界衛生組織深化交流合作，繼續向有關國家提供力所能及的幫助，以多種方式為國際防疫合作貢獻力量。

會議指中國糧食安全有充分保障，要抓好農業生產和重要副食品保供穩價。（中新社）

至於在經濟方面，會議指出，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對中國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。在黨中央堅強領導下，經濟社會運行逐步趨於正常，生產生活秩序加快恢復。據今天國家統計局公布數據，中國今年第一季經濟增長按年下降6.8%，差過市場普遍預期，是1992年開始公布季度GDP數據以來，首次出現負值。

會議強調，當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，抓實經濟社會發展各項工作。

會議在強調加大「六穩」工作力度的同時，提出「保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉」等6個「保」。

會議還強調，要堅定實施擴大內需戰略，維護經濟發展和社會穩定大局，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

（新華社）