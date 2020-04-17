【新冠肺炎】16日內地新增確診26宗　廣東新增5宗本土病例

撰文：王兆陽
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新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委網站消息，4月16日0—24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例26例，其中15例為境外輸入病例，11例為本土病例（廣東5例，黑龍江3例，山東2例，遼寧1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土疑似病例（黑龍江2例，內蒙古1例），新增治癒出院病例52例。
內地現有境外輸入確診病例879例，現有疑似病例57例，累計確診病例1549例，累計治癒出院病例670例，無死亡病例。
截至4月16日24時，內地現有確診病例1081例，累計治癒出院病例77944例，累計死亡病例3342例，累計報告確診病例82367例，現有疑似病例62例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例17例（武漢17例），無新增死亡病例，現有確診病例129例（武漢129例），其中重症病例32例（武漢32例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者66例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日轉為確診病例10例（境外輸入6例）；當日解除醫學觀察50例（境外輸入8例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1038例（境外輸入206例）。