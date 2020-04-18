【新冠肺炎】特朗普稱中國死亡數遠超美　胡錫進：撒謊都不眨眼

新冠肺炎（COVID-19）早期疫區中心武漢4月17日修訂確診死亡病例數據，但美國總統特朗普仍以懷疑的態度表示，中國死亡數字就算翻倍也還沒接近真實數字，中國的死亡人數遠高於美國。 對此，《環球時報》總編胡錫進反駁稱，美國有一位滿嘴跑火車、撒謊連眼睛都不眨的總統。

武漢市防控指揮部17日修訂當地新型肺炎確診確診病例死亡數，確診病例由50008宗增至50333宗，累計確診病例死亡數目則增加1290宗，由前一日的2579人修正為3869人。

在當地時間4月17日的白宮疫情簡報會上，美國總統特朗普就此事表示：「我每天晚上都聽記者說我們病例最多，可我們的死亡病例數不是全世界最多的，全球最多的一定是中國。」

2020年4月15日，特朗普在華盛頓白宮玫瑰園中談到冠狀病毒。（AP）

簡報會後，特朗普又於4月18日凌晨在他的Twitter上發表言論稱，中國的新冠肺炎死亡人數肯定高於美國。

對於特朗普的言論，《環球時報》總編胡錫進發微博稱，「不知道特朗普是眼神不好還是小時候算術沒學好」，特朗普稱中國剛剛宣布把新冠肺炎死亡數字「翻了一倍」，而實際情況是中國經過核查訂正，將原來3342的死亡病例核對為4632人。胡錫進又談及特朗普聲稱「中國的實際數字還要比新數字多很多，也比美國的死亡數字多很多」，並表示美國有一位滿嘴跑火車，撒謊連眼睛都不眨的總統。

胡錫進說，「你也好意思把美國與中國比？美國在你的領導下一天的死亡人數就接近中國的總死亡人數」。