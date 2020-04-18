【新冠肺炎】特朗普再轟世衛無視台灣警告　質疑中國上調死亡人數

美國總統特朗普（Donald Trump）4月17日在Twitter發文再次批評世界衛生組織（World Health Organization）無視台灣對於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）發出的警告，並質疑中國上調死亡人數。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

特朗普首先發文質疑，「為什麼世衛無視台灣衛生官員12月底發出的電郵，當中警告他們冠狀病毒有機會人傳人？為什麼當病毒在全球傳播時，世衛1月和2月多次對冠狀病毒作出不準確或誤導的說明？為什麼世衛等待良久才採取果斷行動？」

....in January and February, as the Virus spread globally? Why did the W.H.O. wait as long as it did to take decisive action? Lanhee Chen, Hoover Institution Fellow @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

特朗普隨後再次發文，提到「中國剛剛將死於『無形敵人』的人數加倍。實際數字是比這更高，美國死亡人數遠遠不及中國！」他同日出席白宮記者會時亦再次質疑中國公布的死亡數字，指中國的死亡人數必定多於美國。

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

霍士新聞（Fox News）4月15日報道指，病毒是來自武漢的實驗室。特朗普表示，華府將調查病毒來源，「很多奇怪事情發生，不過很多調查正在進行。我們將找出真相。」

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部4月17日發佈《關於武漢市新冠肺炎確診病例數確診病例死亡數訂正情況的通報》。通報指，當地此前出現遲報、漏報和誤報現象，並修訂當地新冠肺炎確診病例由50,008宗增至50,333宗，累計確診病例死亡數目則增加1,290宗，由前一日的2,579人修正為3,869人。