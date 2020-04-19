【新冠肺炎】「疫情上報第一人」張繼先：當時無結論才未公之於眾

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，今年2月，湖北省官方決定給予湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任、疫情上報「第一人」張繼先記大功獎勵。但當時有網民質疑，張繼先既然一早曾經上報，「那麼為何疫情還會擴散到如今這個局面？」認為她未如李文亮那樣將消息公之於眾。 張繼先近日接受中國環球電視網（CGTN）專訪時，公開了其當時報告的武漢最初7宗病例首次會診記錄。對於為何不更早地向大眾報告消息，她表示，所有疾病的認識都有一個過程，當時還未有結論，「結論出來之前我怎麼跟大眾說？這個東西應該有科學謹慎的態度。」

據了解，張繼先是第一個上報發現不明肺炎的人。去年12月26日，她在為病人診治過程中發現病人呈現出與其他病毒性肺炎完全不同的改變，12月27日，她把新型肺炎的情況向湖北省中西醫結合醫院作了彙報，此後醫院把情況上報給江漢區疾控中心。

時隔3個多月，張繼先打開檔案櫃，向CGTN主播劉欣展示了多部門專家對這些不明病例的初次診斷意見，重現首次拉響警報的關鍵時刻。在張繼先展示的一份會診記錄中，患者入院時間是2019年12月27日，會診時間是12月29日。會診主持人是張繼先和湖北省中西醫結合醫院夏文廣院長，參加的有10個部門的人。

上述會診記錄在「病情簡介」一欄寫着：「發熱10天伴加重3天入院，雙肺有呼吸粗，左下肺有濕囉音，雙下肢不腫。入院後給予抗感染（抗病毒、抗細菌）對症治療。肺部CT顯示雙肺多發感染性病變，有毛玻璃影。甲流乙流抗體陰性，呼吸道五項病原學檢查也是陰性……」張繼先介紹，這是第4個病例，為華南海鮮市場賣凍品的商戶。他是最嚴重的一個，也最具有代表性。其他6人亦有類似症狀，所以大家一起討論。

張繼先查看病人的肺部電腦斷層掃瞄（CT）影像。（網絡圖片）

這份會診記錄後的總結寫道：繼續積極治療，對症處理；鑑於該院檢驗科的檢驗條件有限，無法明確感染源，建議在報區疾控部門基礎上，繼續報武漢市、湖北省疾控部門，組織專家會診；因7名患者均為近兩日入院，此患者最重，有代表性，且群集性發病，其中5名患者症狀較重，可能危及生命，建議上級醫院或專科醫院診治，進一步明確感染源，針對性治療。

張：區疾控中心反應迅速及時

張繼先表示，12月27日中午上報區疾控中心後，對方的反應「還是挺迅速的」，當天下午就來做流行病學調查，同時也採集了病人的血液和咽拭子；29日會診上報後，區疾控又來了，同樣採集病人的血液並問病史，「我覺得他們反應還是挺及時的。」回看疫情，張繼先說：「當初我是覺得它可能是個傳染病，但是真的沒有想到像現在這樣，傳染性這麼強，流行範圍這麼廣，病情這麼嚴重。」

面對劉欣提問：「很多人有這樣的想法，既然專家已經說有可能人傳人，是不是應該更早地告訴大眾呢？」張繼先回答，所有疾病的認識都有一個過程。在事情沒完全弄清楚的時候，不能夠說得太多。「如果我是做科學家研究的，結論出來之前我怎麼跟大眾說？這個東西應該有科學謹慎的態度。」

（綜合報道）