【新冠肺炎】武漢市：訂正死亡數回應社會關切　3月已成立調查組

4月17日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部就新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數訂正情況進行了通報。通報指，當地此前出現遲報、漏報和誤報現象，修訂當地新冠肺炎確診病例由50008宗增至50333宗，累計確診病例死亡數目則增加1290宗，由前一日的2579人修正為3869人。 武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部有關負責人接受《新華社》專訪表示，武漢早在3月下旬成立了調查組核查死亡數字。他強調，及時訂正死亡數字，有利於維護好人民群眾權益，有利於疫情防控科學決策，同時也是對社會關切的回應。

負責人稱，之所以要對確診病例數、確診病例死亡數進行訂正，是因為目前疫情傳播已基本阻斷，離漢通道已解除管控，為全面詳細開展疫情數據核查訂正工作創造了有利條件。他表示，疫情早期，由於收治能力不足、少數醫療機構未能及時與疾病預防控制信息系統對接，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報、誤報現象，而根據法律法規要求，有必要對全市新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數予以訂正。

武漢目前管控逐步解除，交通正逐步恢復。圖為武漢長江二橋上的車流。（新華社）

關於訂正工作是如何開展，負責人表示，早在3月下旬，武漢就專門成立涉疫大數據與流行病學調查組，線上充分利用市疫情防控大數據信息系統、市殯葬信息系統、市醫政醫管新冠肺炎信息系統和市新冠肺炎病毒核酸檢測系統進行線上比對、去重、補全；線下對所有涉疫地點數據進行全採集，包括發熱門診、醫院、方艙、隔離點、涉疫社區，以及公安、司法、民政等部門管轄的監所、養老機構等特殊場所，對所有病例個人信息全採集，逐人排查核對。

負責人指出，截至4月16日24時，原對外公佈武漢確診死亡病例為2579例，其中重複報卡的確診病例、不是新冠肺炎的其他病例共164例應核減；未住院死亡未能上報疾控信息系統，以及部分醫療機構遲報漏報的確診病例共1454例應核增，實際累計確診病例死亡數應訂正為3869例。

這位負責人最後強調，疫情數據的背後是群眾的生命和健康，也是政府的公信力，及時訂正新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數，不僅有利於維護好人民群眾權益，有利於疫情防控科學決策，同時也是對社會關切的回應，更是對每一個生命的尊重。