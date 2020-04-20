中國南海強硬出手：遼寧艦助陣8船伴行「美利堅」號

繼4月18日宣布正式在南海設立新的西沙區、南沙區後，4月19日，中國又公布南海部分島礁和海底地理實體標準名稱，被指是強化南海主權的最新動作。

根據中國民政部官網，當天，自然資源部、民政部發布關於公布中國南海部分島礁和海底地理實體標準名稱的公告。這一批命名包括25個島礁及55個海底地理實體。

中國在南海的實際控制再次被強化。（南海研究論壇）

對照公告提供的經緯度，這些島礁及海底地理實體分別位於西沙群島和南沙群島。其中「中建西海底峽谷群」等部分海底地理實體所在位置，更是在西沙群島與越南本土之間的海底。

公告指，中國地名委員會1983年4月受權公布的《我國南海諸島部分標準地名》繼續有效。

2012年9月中日因釣魚島發生摩擦後，中國官方也曾公布一批釣魚島島嶼、礁巖的新命名，被視為中國對釣魚島行使主權的象徵性動作。

中國於2012年7月24日正式將南海省下轄的西沙群島、南沙群島、中沙群島島礁，劃設為地級「三沙市」，併成立政權機構。2020年4月18日，中國在三沙市下設立縣級「西沙區」（含中沙群島）及「南沙區」，併成立政府，駐地分別在永興島和永暑礁。

儘管中國此舉受到另一主權聲索國越南的抗議，以及遭到來自美國的批評，但中國不懼外部異議，強硬在南海推行標誌性措施，其一大背景是美國在南海的權力受到進一步的「侵蝕」。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，美國海軍受到嚴重影響。截至目前，美軍在太平洋地區的四艘超級航母「羅斯福」、「尼米茲」號、「列根」號、「卡爾·文森」均已暫停戰備活動。

這導致美軍在南海、西太平洋的針對中國的作戰部署被打亂，進而影響到在該地區的控制能力。雖說中國在南海的舉動與美國海軍在西太停擺沒有直接關係，但這客觀上給中國提供一個阻力減少的機遇。

另一方面，根據中國海軍稍早前的說法，遼寧艦航母編隊共6艘軍艦——遼寧艦、棗莊艦、日照艦、西寧艦、貴陽艦、呼倫湖艦，已經抵達南海海域，進行戰備訓練。這也給中國不顧雜音強化南海主權增加底氣。

雖然實力暫時受損，但美國並未完全從南海抽身。根據最新衛星影像信息，就在中國設立「西沙區」「南沙區」的當天（4月18日），美國海軍最新「美利堅」號兩棲攻擊艦（LHA-6）出現在南海的中沙群島和南沙群島之間。

美國「美利堅」號兩棲攻擊艦在南海巡航，外圍至少有8艘艦船跟隨。（鼎盛軍事）

「美利堅」號兩棲攻擊艦，排水量超45,000噸，雖然在噸位上不及中國航母遼寧艦，但據稱，該型兩棲攻擊艦能夠最多搭載超過20架的F-35B隱形戰鬥機。F-35B的作戰能力要強於落後一代的殲-15艦載機。

然而，上述衛星照同時也顯示，就在「美利堅」號兩棲攻擊艦周圍，出現了至少8艘艦船，尚分不清哪些是中國軍艦，哪些是美國軍艦。但可以肯定的是，美軍在南海巡航時，必然會受到來自中國監視和跟蹤。