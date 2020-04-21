【新冠肺炎】內地20日新增11宗確診　黑龍江新增6宗本土病例

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續緩和，據國家衛健委通報，4月20日0至24時，31個省份報告新增確診病例11宗，其中4宗為境外輸入病例，7宗為本土病例（黑龍江6宗，廣東1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例3宗，其中2宗為境外輸入疑似病例，1宗為本土疑似病例（黑龍江1宗）。 值得一提是，這是自3月14日以來的39天內，新增本土及輸入確診病例總和最少的一天，並與3月13日持平。

此外，內地當日新增治癒出院病例39宗，解除醫學觀察的密切接觸者882人，重症病例增加1宗。境外輸入現有確診病例811宗，現有疑似病例32宗。累計確診病例1587宗，累計治癒出院病例776宗，無死亡病例。

截至4月20日24時，內地現有確診病例1003宗（其中重症病例82宗），累計治癒出院病例77123宗，累計死亡病例4632宗，累計報告確診病例82758宗，現有疑似病例37宗。

內地新增本土及輸入確診病例共11宗，是39天來新低。（資料圖片）

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例3宗（武漢3宗），無新增死亡病例，現有確診病例102宗（武漢102宗），其中重症病例19宗（武漢19宗）。累計治癒出院病例63514宗（武漢46362宗），累計死亡病例4512宗（武漢3869宗），累計確診病例68128宗（武漢50333宗）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省份報告新增無症狀感染者37宗，其中境外輸入無症狀感染者2宗；當日轉為確診病例3宗（無境外輸入）；當日解除醫學觀察32宗（境外輸入6宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者992宗（境外輸入180宗）。

另據湖北衛健委通報，4月20日0-24時，全省新增確診病例0宗，無境外輸入病例，全省新增病亡0宗；現有疑似病例數為0，當日新增數為0，當日排除0人，集中隔離人數為0；全省新增無症狀感染者20宗，轉確診0宗。

（國家衛健委、湖北衛健委）