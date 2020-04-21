【新冠肺炎】北京朝陽區發生聚集感染　成為內地唯一疫情高風險區

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，此前疫情的「重災區」湖北武漢市已於上周六（18日）降為低風險地區。但在首都北京，朝陽區因出現聚集性疫情，近日被列為高風險地區。

北京朝陽區被列為內地唯一的疫情高風險地區。（網上圖片）

由中國政府網和國家衛健委聯合製作的小程式「疫情風險等級查詢」顯示，北京市朝陽區目前是內地唯一的高風險地區，北京其他區均為低風險地區。而早前因境外輸入病例，導致確診人數暴增的黑龍江哈爾濱市、綏芬河市、廣州越秀區、白雲區，則均為中風險地區。

據悉，「疫情風險等級查詢」這個系統是根據《中華人民共和國傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》等法律法規，以縣（區）為單位，依據人口、發病情況綜合研判，將全國近3000個縣(市、區、旗)的疫情風險，劃分為高、中、低三個風險等級。

如果被列為高風險地區，根據相關防控要求，將停止聚集性活動，依法按程序審批後可實行區域交通管控。全面排查發熱患者，及時收治和管理疑似病例、確診病例和無症狀感染者，對密切接觸者實行隔離醫學觀察。對發生社區傳播或聚集性疫情的城市居民小區（農村自然村）的相關場所進行消毒，採取限制人員聚集、進出等管控措施。

北京市民在朝陽公園內遊玩。（新華社）

對於朝陽區被列為高風險地區，北京市疾控中心副主任龐星火周一解釋稱，高風險地區的分級標準為累計確診病例超過50例，且14天內有聚集性疫情發生。由於北京市朝陽區上周二（14日）確診的1宗境外輸入性病例造成其家庭另外3人的關聯性病例，成為一起聚集性疫情，故列朝陽區入高風險地區。

京津冀日前剛實行健康碼互認，朝陽區升級為疫情高風險區後，據內媒報道，河北石家莊有居委會表示，從北京朝陽區返鄉人員必須進行14天集中隔離。天津一街道也表示有相應隔離要求。但河北廊坊一社區則表示目前沒有相應具體要求。

此外，廣西衛健委也發布通知稱，黑龍江綏芬河市、北京朝陽區等地區，目前為疫情風險等級中、高風險地區，凡是14天內有上述地區旅居史的人員，須持有當地健康綠碼和7天內核酸檢測陰性結果證明方能進入廣西。

4月21日上午，市民經過位於北京市朝陽區的郎家園站。（中新社）

內地防疫專家：朝陽區的高風險判定過嚴

朝陽區成為高風險地區引發關注，官媒《環球時報》引述內地防疫專家分析稱，首都國際機場歸朝陽區管轄，而且朝陽區擁有著大量的使館區，考慮到北京前段時間輸入性病例風險較大。因此，朝陽區提高疫情防控風險等級在情理之中。

但也有專家認為，朝陽區的高風險判定過嚴，並舉例稱，新加坡面積724平方公里，人口564萬左右，而朝陽區面積470平方公里，人口360萬左右，新加坡4月20日新增1426宗新冠肺炎病例，單日增幅首次破千，累計8014宗。而朝陽區總共才75中病例。專家指出，疫情風險是動態調整的，隨著疫情防控措施的進一步實施，朝陽區風險等級會被下調。

受疫情影響，原定於三月初在北京開幕的全國兩會（人大、政協）被押後。《星島日報》上周五（17日）曾發布消息指，中央初步決定五月下旬舉行兩會，會期不超過十天，將是史上會期最短的兩會。

（綜合報道）