【新冠肺炎】北京外籍男拒戴口罩硬闖居民區　保安用防暴鋼叉制服

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，境外輸入病例成為內地防控重點。有內地網民爆料稱，周二（14日）下午，北京一名外籍男子不戴口罩，又拒絕出示屋苑出入證，試圖硬闖居民區，他被保安攔截後辱罵對方並出手打人。最終現場的數名保安合力將這名外籍男子制服，其中1名保安還出動了防暴鋼叉。

現場的數名保安合力將鬧事的外籍男子制服。（網上圖片）

網民在微信公眾號「補一刀」發文稱，事發在當日下午5時左右，在北京市朝陽區青年路某屋苑大門外，一名疑似飲醉酒的外籍男子準備進入屋苑，但他既沒有戴口罩，又拒絕向屋苑保安出示出入證件。

按照北京市防控規定，任何出入屋苑的人員都需要出示出入證，在公眾場合必須佩戴口罩。保安反覆要求這名男子出示證件，又拿了一個新的口罩讓他戴上。但外籍男子拒絕服從，並出口辱駡對方，試圖強行進入屋苑。「遭到阻攔後，開始對保安拳打腳踢，還摔了保安的手機。」

現場的數名保安人員見狀，隨即合力將他制服在地，其中一人還拿出了防暴鋼叉。外籍男子的臉貼在地上，無法動彈，他被壓在地上仍大聲叫罵「我沒病毒，你們才有病毒」。此時，男子的中國妻子趕到現場與保安理論，一直強調自己是中國公民，不應該被這麼對待，並且表示如果丈夫受到傷害會索償。

在這名外籍男子停止反抗後，保安將他扶起來。男子這時才得意洋洋地拿出剛才保安一再要求出示的證件，並大聲唱「啦啦啦」挑釁對方，同時將出入證拿到每個人面前展示一圈。

外籍男子態度囂張。（影片截圖）

外籍男子後來戴上口罩回家，但事情未有告一段落。網民稱，後來又看到他重新走到屋苑門口，再次與保安發生爭執，並試圖動粗，但被保安二次制服按倒在地。公安接報後趕到現場，並將男子帶上警車。

（綜合報道）