【打虎】涉收受他人鉅額財物　河北原副省長李謙被公訴

據中國最高人民檢察院4月21日消息，河北省人民政府原黨組成員、副省長李謙涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結後，移送最高人民檢察院審查起訴。最高人民檢察院經指定管轄，交由北京市人民檢察院第一分院審查起訴。近日，北京市人民檢察院第一分院已向北京市第一中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，被告人李謙利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人鉅額財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

李謙在落馬前兩天，還參加了河北專題民主生活會。（河北新聞聯播截圖）

此前2月14日，中國最高檢以涉嫌受賄罪對李謙作出逮捕決定；1月22日，中共中央紀委國家監委通報，李謙嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

中央紀委國家監委通報稱，李謙因違反中央八項規定精神，違規安排並參加超標準公務接待；收受禮品、禮金，違規從事營利活動，甘於被「圍獵」，在房地產開發建設、工程建設項目承攬等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物；生活腐化，搞錢色交易。

通報指，李謙嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

資料顯示，李謙仕途集中在石家莊、保定、衡水，早期在石家莊工作，歷任石家莊市原郊區區長，新樂市委書記，原郊區區委書記，裕華區委書記等職。

2001年7月，李謙離開工作生活了41年的石家莊，調任保定市委常委、宣傳部部長，跨入廳級官員行列，此後一路升到保定市委副書記、市長。2012年12月調任衡水任市委書記，期間，李謙曾多次對反腐表態。2017年3月，57歲的李謙升至河北省政府副省長。兩年後，2019年8月27日在任上落馬。