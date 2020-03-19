反腐新佈局：中紀委發言人莫高義派駐人民日報　重回「老本行」

中國紀檢監察系統人事密集調整。據《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」消息，18日，《人民日報》報社官網顯示，中紀委國家監委宣傳部部長莫高義已出任國家監委駐人民日報社紀檢監察組組長，人民日報社編委委員。對於曾在新聞界工作過的莫高義來說，此次調動可謂重回「老本行」。

今年將滿55歲的莫高義早年一直在廣東省任職，最早是廣東省社會主義學院教研室教師，曾任南方報業傳媒集團董事長、黨委書記，南方日報社社長。

莫高義於1993年11月調往廣東省委外宣辦，此後長期在廣東省宣傳系統工作，時間長達近24年。他先後擔任省委宣傳部辦公室副主任，省委外宣辦副主任等。2010年9月，莫高義出任廣東省委宣傳部副部長兼省委外宣辦主任。

2019年1月，莫高義開始進京履新擔任中央紀委國家監委宣傳部部長。（微博@FM972荊州之聲 ）

2013年5月，莫高義開始兼任南方報業傳媒集團董事長、黨委書記，南方日報社社長。其間，他同時出任省新聞工作者協會第十屆理事會主席、中華全國新聞工作者協會副主席。

2017年3月，莫高義首次前往地級市任職，出任韶關市委書記、市人大常委會主任，成為韶關「一把手」。2018年12月，莫高義北上出任中央紀委國家監委宣傳部部長（副部長級）。

2019年1月，莫高義擔任中央紀委國家監委新聞發言人，這次前往人民日報社擔任紀檢監察組組長，也算是重回其曾經工作多年的媒體「老本行」。

他此前在執掌南方報業傳媒集團時曾受到廣泛關注，先後獲「2013—2014中國報業融合發展十大領軍人物」稱號，以及「2015中國傳媒融合創新年度人物」稱號。

在宣傳系統工作多年的莫高義曾多次針對網絡時代的輿論工作發表講話。2010年，時任廣東省政府新聞辦常務副主任的莫高義在一次題目為《提高網絡時代輿論引導能力》的講座中表示：「不上網的領導不是合格的領導，你習慣了聽恭維的話，互聯網能讓你清醒，虛擬的世界有着真實情感，真實世界卻多是虛擬面貌。」

值得一提的是，中國紀檢監察系統三天內已出現四位人事調整。3月16日，馬森述出任江西省委常委、省紀委書記，他此前擔任中央紀委國家監委副部級巡視專員；3月18日，原任江西省委常委、省紀委書記孫新陽擔任中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組長，原任中央紀委國家監委駐民政部紀檢監察組組長龔堂華調任中央紀委國家監委駐科學技術部紀檢監察組組長。