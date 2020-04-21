【快評】胡錫進談美防疫　「坦克人」比喻實為低級紅

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在美國肆虐，截至4月21日，美國累計確診病例接近79萬，逾4.2萬人死亡。在疫情嚴峻時刻，美國一些民眾卻走上街頭反對封鎖，呼籲「自由」。

據外媒4月21日報道，在美國科羅拉多州丹佛市，一群支持美國總統特朗普（Donald trump）恢復經濟、結束封鎖的示威車隊在強行通過隔離區時遇到醫護人員的阻攔。一名白人女子對身穿護士服的亞裔男子喊道「這是美國，是自由的土地，你如果想要共產主義，就滾回中國」。

亞裔男護士隻身阻攔示威者車隊。（YouTube視頻截圖）

《華盛頓郵報》引用美國網友的話稱這些示威者的言行很瘋狂。內地官媒《環球時報》21日亦轉載上述消息時表示這一事件「不僅令人感到荒誕，而且讓人辣眼睛」。

隨後，《環球時報》總編輯胡錫進亦發表一番看法，他在Twitter用英文發文表示：「他（上述亞裔男護士，編者注）是美國的坦克人（Tank Man）」，並指那些示威者的言行是傲慢的、反科學的。他還特別強調，這些行為得到特朗普的支持。

胡錫進在推特上的有關「坦克人」的說法引發網友關注。（Twitter@HuXijin_GT）

按照胡錫進的說法，他就社會熱點事件的看法並不只有尋求共識，同樣也會表達不滿。近來他多在海內外個人社交媒體發表較往日更為激進的言論，不斷借疫情狠批美國，以及一些崇美者。

不過，對於胡錫進上述「坦克人」的比喻在中國政治觀察人士看來，顯然是不恰當，且不適宜的。

眾所周知，「坦克人」是指一名六四事件中在北京長安街阻擋解放軍坦克車隊的男子。如果亞裔男護士在胡錫進眼裏是「坦克人」，那他是否也認為，那些愚蠢的美國示威者是1989年的解放軍？

一名男子在北京長安街阻攔坦克，成為六四的象徵照片。（美聯社）

大疫當前，胡錫進這種比喻不僅無助於美國民眾防疫，反而會讓外界有一種作為中共黨員的胡錫進認同「坦克人」的想法。可以說，胡錫進此舉是單純的因為「反美」，想描述美國人不理智的遊行行為，而耍小聰明發出的「愚蠢」言論。

他將六四事件中的「坦克人」與美國疫情遊行這兩個性質完全不同的事件，進行強行類比的做法，是典型的「低級紅」，不僅無助於處理好中國同其他國家的關係，更是有損於中國今天的國際形象。

當下中國正在面臨嚴峻、複雜的外宣環境，因為疫情，很多國家政府和民眾都對中國有或多或少的負面看法。這就更要求中國宣傳領域注意宣傳技巧，塑造中國願意同其他國家聯合「抗擊疫情」，打造人類命運共同體的積極形象，而非如胡錫進此番貿然地將疫情中的事件與六四事件簡單做比。