【兩會】地市級兩會視頻首秀　全國兩會的召開邏輯

一年一度的全國兩會（人大和政協）因新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆發而被延遲。其實在疫情爆發初期，全國多地省級兩會（除四川和雲南外）均已召開，市級兩會被迫延期。

按照慣例，各地都會在年初（1月或者2月）舉行一年一度的省級地方兩會。新冠肺炎疫情全面爆發前，主要省份地方兩會均已陸續開完，當時還有輿論因此質疑，湖北省和武漢市是為了會議期間穩定，而隱瞞疫情。

1月8日，河南省政協十二屆三次會議在河南鄭州召開。 （中新社）

近期，隨着多地疫情的控制，相關地市級兩會也紛紛啟動。浙江、山西等省市相繼宣布，將於4月下旬以「主會場+分會場」視像會議的形式舉行兩會。

據悉，山西省臨汾市兩會已於4月17日、4月18日開幕，是山西省率先召開的市級兩會，首次採取了「主會場+分會場」視頻會議的形式召開。

4月20日，山西省呂梁市政協三屆六次會議在離石開幕，會議同樣採取「主會場+分會場」視頻形式召開，設1個主會場，15個分會場。

另外，四川、廣西、內蒙古、青海等省份多地市也明確「兩會」召開時間。

省級兩會方面，已推遲的四川、雲南省兩會，具體召開日期尚未公布。3月30日，雲南省人大常委會已授權主任會議定省十三屆人大三次會的召開時間。四川、雲南省兩會原定於2月初開幕，1月底做出推遲決定。

依照慣例，地方兩會全部召開後，才進行「全國兩會」。

此前有媒體稱，今年中國全國政協會議將於5月21日至27日在北京召開，會期由以往的10天壓縮為一週。按照慣例，中國全國人大會議的召開時間通常比政協會議晚2天，這意味着，今年的人大會議召開時間有可能是5月23開始。

與此同時，內地官媒於4月17日報道稱，十三屆全國人大常委會第十七次會議將於4月26日至29日在北京舉行。外界猜測，兩會的具體召開時間可能於該會議上揭曉。