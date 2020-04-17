全國人大常委會第17次會議4月底舉行　譚耀宗：將決定兩會會期

全國人大政協兩會原定於3月上旬舉行，因新冠肺炎疫情影響，目前仍未決定開會日期。全國人大常委會委員長會議今日（17日）上午在北京人民大會堂舉行，由全國人大委員長栗戰書主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第17次會議，將於4月26日至29日在北京舉行。 全國人大常委譚耀宗回覆查詢時表示，已收到常委會通知，屆時將在香港通過視像會議開會，預料會議將決定全國兩會的人大會議會期，消息指會在5月下旬召開。

十三屆全國人大常委會第17次會議，將於4月26日至29日在北京舉行。(資料圖片)

現時所有入境北京的人士都需要接受14日強制檢疫，譚耀宗相信，若兩會在5月底舉行，有關政策應已經取消，否則所有人要早14日上北京，並不可行。

消息：全國政協會議下月21日至27日北京召開

至於全國政協會議的會期，譚耀宗說是由政協一方決定，而人大會期一般與政協會議相差兩日。消息指，全國政協會議將於下月21日至27日召開，會期由以往約10日壓縮至一星期。有政協代表透露，未收到有關通知，但估計是在5月底開會。