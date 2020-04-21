【河南4童被活埋】遺體下葬陵園　內媒記者到場採訪被阻攔毆打

河南新鄉原陽縣日前在一個工地發現有4名兒童屍體，相信是被活埋後窒息致死。 事件曝光後，內地多間傳媒前往當地採訪，惟在周二（21日），據《紅星新聞》報道，多間傳媒的記者在兒童下葬的陵園採訪時，被十多名不明身份的人阻攔，期間更被推撞、毆打，拍攝器材亦被搶走。

有記者手臂受傷，衣物被扯爛。（紅星新聞）

現場有十多名身份不明人士阻攔內媒記者採訪。（影片截圖）

報道指，《紅星新聞》的記者從家屬處獲悉，21下午4名兒童遺體會在朱柳園村的一處陵園下葬，「經家屬同意後，《紅星新聞》、《新京報》、《上游新聞》等媒體記者前往採訪。」未料就在陵園門口，記者被十多名不明身份人員阻攔，詢問對方具體身份及為何攔阻時皆未獲回應，但就聽到現場有一名女子聲稱是次採訪未得政府的允許，「你們為個採訪，值得嗎？」

內媒記者其後多次要求說明阻攔的原因不果，「多名上述不明身份人員對《紅星新聞》記者進行推撞、毆打。記者使用手機進行拍攝時，手機被搶、衣服被撕爛、眼鏡被踩毀。與此同時，《新京報》記者被推搡、阻擋並被反扣手臂、掐脖子，無人機被干擾。《上游新聞》記者在拍攝時，亦被多人強行控制，手機被搶走。」

內媒記者採訪期間被推撞毆打，眼鏡被損壞。（紅星新聞）

報道並提到，現場有至少一名原陽縣政府的工作人員在場，但並未上前制止。內媒記者事後報警求助，同時亦就此事致電原陽縣委宣傳部相關負責人，對方表示會盡快予以處理。

事緣在周日（19日）凌晨，原陽縣委宣傳部發出通報，指上周六（18日）下午開始，在該縣的一處屋苑堆放的土方（註：建築工程土堆）中，陸續發現有4名年齡介乎5歲至11歲的兒童遺體，均為與屋苑相鄰的原興辦事處溫莊村人。通報稱，經初步判斷，該4名兒童可能是是被土方壓埋窒息致死，具體原因需要進一步調查。

發現有4名兒童遺體的土方。（上游新聞）

事故調查組在21日公布，經原陽縣委決定，負有監管責任的縣住建局黨組書記、局長孫國安，以及安全股股長王建剛予以免職。此外，對縣城管局（縣城市綜合執法局）黨組書記、局長魏學義啟動問責程序，待該案查結後，將依據最終結果作進一步處理。

（綜合報道）