【新冠肺炎】繼上月初捐款後　中國再向世衛追加捐款3000萬美元

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，中國外交部發言人耿爽在周四（23日）宣布，中國會再追加向世界衛生組織捐款3000萬美元現金，用以支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情的國際合作。

中國近來不斷向外國捐贈物資。（中新社）

中國政府此前已在上月初向世衛捐款2000萬美元，稱是要響應世衛的呼籲，以實際行動支持世衛繼續發揮好專業優勢，在抗擊疫情的國際行動中更好發揮協調作用，特別是幫助公共衛生體系薄弱的中小國家築牢應對疫情的防線。

官媒報道，向世衛追加捐款，是體現中國政府及人民對世衛的支持和信任，也為世界公共衛生事業和全球抗擊疫情作出貢獻。中國願同各方一道，同舟共濟，守望相助，為抗擊疫情、維護地區和國際公共衛生安全、構建人類命運共同體貢獻力量。

譚德塞多次呼籲美國重新考慮撥款。（中新社）

值得一提是，作為世衛最大「金主」的美國，總統特朗普（Donald Trump）在4月14日宣布暫停對世衛的財務支援。世衛被「斷糧」後，總幹事譚德塞曾多次呼籲美國重新考慮撥款，最近一次是在周三（23日）。譚德塞稱新型冠狀病毒將會與人類共存，希望特朗普重新考慮暫停撥款資助世衛的決定，再次支持世衛的工作繼續拯救生命，同時希望對方明白這是一項重要投資，不只是幫助各國，對美國本身亦有好處。

（綜合報道）