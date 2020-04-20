【新冠肺炎】特朗普暫停資助後　華春瑩連發Tweet力挺世衛

美國總統特朗普日前宣布停止資助世界衛生組織，引發中方關注。近日，中國外交部發言人華春瑩連發兩條Tweet，對世衛表示支持。

華春瑩4月19日在Twitter發文指出，支持世界衛生組織就是支持多邊主義，毫無根據地攻擊世衛組織得不到任何支持；需要世衛組織在抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上繼續發揮關鍵作用，病毒是共同的敵人，必須團結作戰。

華春瑩還在另一條帖文中轉載了中國外長王毅同世衛總幹事譚德塞通電話的消息。王毅在電話中強調，中方願在現有合作基礎上，通過多種渠道，加大對世衛的支持力度。

此前，特朗普4月14日在白宮記者會上宣布，美國對世衛在新型冠狀病毒疫情上的「嚴重管理不當和隱瞞」問題上扮演的角色進行審查，在審查期間，暫停向世衛組織提供資金。

特朗普還歷數了他認為世衛所犯的其他錯誤，包括輕信中國政府的說法，而未能調查與官方說法相左的「來自武漢的消息來源的可信報告」。4月14日當天，美國國會也啟動了對世衛的調查，追究新冠病毒的起源以及世衛在協助中國隱瞞信息方面究竟扮演何種角色。

針對美國政府停止資助世衛的做法，聯合國秘書長古特雷斯4月14日說，世衛必須得到支持，這對全球戰勝新冠疫情的努力絕對關鍵。

外交部新聞發言人趙立堅。（資料圖片）

中國外交部也於4月15日對此事回應，發言人趙立堅表示，中方對美方宣布暫停資助世衛表示嚴重關切。趙立堅指出，當前全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方這一決定將削弱世衛的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。中方敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛領導國際抗疫行動。

此外，德國總理默克爾的發言人於4月16日表示，默克爾強調只有強有力而協調的國際回應才能夠戰勝疫情，默克爾和多名其他夥伴表態支持世衛。加拿大總理特魯多表示，應對新型冠狀病毒肺炎疫情需要國際社會的協調，而世衛則是合作和協調的重要部分。

另據英國廣播公司（BBC）4月15日報道，英國首相發言人說，英政府相信世界衛生組織在全球應對冠狀病毒方面可以發揮重要作用。美國《紐約時報》16日也發文稱，世衛組織是特朗普尋找的「替罪羊」，該組織向來謹慎，其行動比許多國家政府更有力、更快速。

（綜合報道）