【新冠肺炎】美國生化基地可能是病毒源頭？中科院專家：無從判斷

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，有關病毒源頭的爭論從未停止。近期有消息稱，美國馬里蘭州的德特里克堡生化研究基地可能是新冠病毒源頭。 對此，中國科學院微生物研究所研究員施一23日稱，美國方面對此沒有公開回應，無從作出判斷。

近期，美軍重新啟動了位於馬里蘭州的德特里克堡生化研究基地。德特里克堡生化研究基地去年8月被緊急關閉，有人懷疑該基地可能是新冠病毒的源頭。

對此，中科院專家施一在23日的國務院聯防聯控機製新聞發布會上表示，已注意到互聯網上的相關信息，美國有人懷疑德特里克堡生化研究基地可能是新冠病毒的來源，美國方面對此沒有公開回應，我們無從作出判斷。

中國科學院微生物研究所研究員施一。（央視截圖）

施一指出，病毒溯源本身是科學問題，其主要目的是防止再次發生同類疫情，對人類社會造成危害，目前世界各國科學家都在開展病毒源頭的研究，對新冠病毒的來源提出了許多學術觀點及假設、猜想，中國科學家目前也在認真開展相關研究，為早日找到新冠病毒的起源、有針對性地做好防控，提供科學依據。

施一強調，從病毒溯源的科學研究全過程來看，這是一項科學難題，需要較長時間，而且存在不確定性。需要將眾多生物學信息和流行病學證據匯聚成相互印證的證據鏈，才能真正完成任務。

在談到人類歷史上的很多疾病，比如愛滋病、SARS，對其源頭的探索，施一表示，歷經十幾年甚至幾十年的研究，雖然取得了進展，但研究結果僅是推測，尚未得出最終的答案，研究工作至今仍在繼續。當前新冠肺炎疫情正在全球肆虐，希望世界各國把精力和關注點集中放在疫情防控重點工作上。病毒溯源這一科學難題，需要各國科學家深入研究。