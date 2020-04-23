【5G】工信部：全國已建19.8萬個5G基站　現有逾5000萬用戶

工業和信息化部在周四的新聞發布會上，介紹內地5G技術的發展情況。截至3月底，內地已經建成19.8萬個5G基站，預計今年內建設50萬個5G基站的目標可順利完成。 據新聞發言人黃利斌指，目前國內使用5G套餐的用戶超過5000萬，總共統計到有2000多萬個5G終端相關設備接入網絡。此外，截止到4月22日，全國已經有96款5G手機終端獲得入網許可，相比之下去年12月底時只有39款。

此外，受益於5G建設發展，新型冠狀病毒肺炎疫情期間，5G基礎設施建設已經為遠程醫療、紅外測溫、線上辦公學習順利實施提供了保障，互聯網流量亦較去年年底相比增加50%。

內地已經建成19.8萬個5G基站。（中新社）

工信部表示，在疫情防控中，遠程教育、在線醫療、網絡視頻等新興需求快速擴張。第一季度的資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業增加值同比增長13.2%，移動互聯網流量在去年同期增長了129.1%的基礎上，再增長39.3%，全國實物商品網上零售額增長5.9%。在產業發展方面，第一季度的集成電路、自動售貨售票機、電子元器件產量分別增長16%、35.3%和16.2%，3月份高技術制造業增加值增長8.9%。

另一方面，工信部又稱，在其他網絡基礎設施建設方面，中國已經建成世界上最大規模的光纖寬頻網絡和4G網絡，光纖用戶占寬頻用戶比例超過93%，4G用戶也達到80%。目前，全國的寬頻用戶中，已有超過85%的為100兆寬頻用戶，工信部現在循序漸進推動千兆寬頻試點，現已有161萬用戶。

（工信部）