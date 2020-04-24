【新冠肺炎】中疾控主任高福：疫苗或於9月面世　供緊急情況使用

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，外界關注疫苗研發進展。中國疾控中心主任高福日前在接受中國國際電視台（CGTN）採訪時表示，或許到九月份，內地將有一種可以在緊急情況下使用的疫苗，到明年初或許能研發出可以用於健康人群的疫苗。

中國疾控中心主任高福認為，中國疫苗或許最快於9月面世，用於緊急情況。（CGTN）

高福表示，開發疫苗或藥物需要時間，疫苗將用於健康人群，因此要確保開發的疫苗是安全和有效的。他還說，中國在新冠病毒疫苗研發的前沿，或許到九月份能有一種在緊急情況下使用的疫苗，比如疫情再次大規模爆發，仍處於第二或第三階臨床試驗的疫苗可以用於醫療工作者等特殊群體。明年初或許能研發出可用於健康人群的疫苗，一切取決於研發進程。

他又透露，目前在中國有兩款候選疫苗正在進行臨床試驗，一款是腺病毒載體疫苗，另一款是滅活疫苗。

4月11日，工作人員在國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地質量檢定部門對新型冠狀病毒滅活疫苗樣品進行雜質檢測。（新華社）

據早前報道，科技部本月14日表示，內地疫苗應急攻關目前按照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗、核酸疫苗5條技術路線推進。目前有三個疫苗獲批進入臨床試驗，其中腺病毒載體疫苗已於3月底完成一期臨床試驗，並於4月9日開始招募二期臨床試驗者，是全球首個啟動二期臨床試驗的新冠疫苗品種。

科技部透露，國家藥監局在12日已批准了中國生物武漢生物製品研究所和中國科學院武漢病毒研究所聯合申請的新冠病毒滅活疫苗，也進入了臨床試驗。13日又批准了北京科興中維生物技術有限公司研製的滅活疫苗開展臨床試驗。

根據研發類製藥企業聯合會發布的數據，全球至少有80個新冠疫苗研發項目正在進行之中。

（綜合報道）