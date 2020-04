【新冠肺炎】中國科學家研發非人類靈長類疫苗　可提供完全保護

中國科學家近日發表首個新型冠狀冠病毒非人類靈長類疫苗實驗結果,指出一種純化滅活的候選疫苗,能夠為非人類靈長類動物提供完全保護,有效性、安全性上均表現出積極結果。 據內地傳媒報道,雖然現時臨床上對於新型冠狀病毒尚沒有特效藥物,要開發出可用的疫苗仍需等待,但該疫苗將會在臨床開發提供基礎、指明方向。

報道指,中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川等多個研究團隊,聯合發表題為「Rapid development of an inactivated vaccine for SARS-CoV-2」的研究論文初稿。研究團隊來自北京科興生物製品有限公司、中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所、北京協和醫學院比較醫學中心、中國科學院生物物理研究所感染與免疫院重點實驗室等多個重點科研單位。

PiCoVacc在非人類靈長類動物中的免疫原性和保護功效,圖A為接種後新型冠狀病毒特異性IgG反應;圖B為接種後和感染後恒河猴體內中和抗體滴度;圖C、D、E分別代表恒河猴咽部、肛門和肺部的病毒載量,藍色代表中等劑量組,粉色代表高劑量組。(澎湃新聞)

研究團隊通過實驗規模的生產,得到一種純化滅活的新型冠狀病毒候選疫苗,名為「PiCoVacc」。研究團隊發現,PiCoVacc能夠在非人類靈長類動物身上引發有效的體液免疫應答,對當前全球肆虐的新型冠狀病毒毒株提供完全保護。疫苗可在小鼠、大鼠和非人類靈長類動物中,誘導新型冠狀病毒特異性中和抗體。

此外,研究團隊亦發現,PiCoVacc在恒河猴體內未觀察到感染增強或免疫病理惡化,通過對其臨床體征、血液學、生化指標等的系統分析,PiCoVacc被認為是安全。

(澎湃新聞)