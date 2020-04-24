【新冠肺炎】湖北：啟動檢測試劑集中採購　中標企斷供將列黑名單

23日，湖北省醫保局出臺方案，啟動新型冠狀病毒相關檢測試劑集中採購工作，省內相關醫療機構及協力廠商檢測機構將“抱團”砍價。 此次集中採購的為新型冠狀病毒抗體（IgM/IgG）檢測試劑盒和核酸檢測試劑盒，採取競價入圍方式確定中標企業及產品中選價格。相關企業可登錄湖北省藥械集中採購服務平台進行申請。

符合條件的企業按報價由低到高競價入圍，新型冠狀病毒抗體（IgM/IgG）檢測試劑盒取報價最低前3家作為擬中選品種，新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒取報價最低前4家作為擬中選品種。

所有採購主體必須通過採購平台進行網上集中採購，嚴禁線下採購，如醫療機構進行線下採購，將在醫保總額指標、醫療機構績效考核、醫保定點資格、醫療機構負責人目標責任等考核中予以懲戒；如協力廠商檢測機構線下採購或採購非中選產品，相關部門將取消其檢測機構資質。

為確保此次集中採購工作落地，有關部門制定了協同政策。中選企業必須按照合同約定及時、足量供應，採購期內如出現非不可抗力因素導致供應不及時、斷供等情況，將列入黑名單，兩年內不能參與湖北省藥械集中採購活動。採購主體不得設置任何條件增加中選企業負擔，以確保中選試劑正常使用。此外，為降低企業成本，回款時間不得超過30天。

（長江日報）