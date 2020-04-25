【新冠肺炎】內地24日新增12宗確診　增無症狀感染者2宗

撰文：林瑾
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據國家衛健委25日通報，4月24日0—24時，內地共報告新增確診病例12例，其中11例為境外輸入病例，1例為本土病例（黑龍江1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例為境外輸入疑似病例，1例為本土疑似病例（北京1例）。
當日新增治癒出院病例89例，解除醫學觀察的密切接觸者566人，重症病例減少8例。
境外輸入現有確診病例720例（含重症病例25例），現有疑似病例14例。累計確診病例1629例，累計治癒出院病例909例，無死亡病例。
截至4月24日24時，內地現有確診病例838例（其中重症病例49例），累計治癒出院病例77346例，累計死亡病例4632例，累計報告確診病例82816例，現有疑似病例17例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例24例（武漢24例），無新增死亡病例，現有確診病例23例（武漢23例），無重症病例。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者29例，其中境外輸入無症狀感染者4例；當日轉為確診病例1例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察24例（境外輸入10例）；尚在醫學觀察無症狀感染者983例（境外輸入150例）。