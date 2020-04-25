【新冠肺炎・最新疫情】全球確診病超281萬　美國逾90萬人染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球有逾279萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月25日下午4時22分，全球新增確診病例20,905‬個，累計確診病例為2,811,891個，新增死亡病例1,242個，累計死亡病例197,162個。全球痊癒人數累計有793,838人。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月25日下午4時18分，美國確診個案新增加14,809個，增至905,333個，死亡個案增加932個，累計51,949個。痊癒個案為99,079個。美國已有約494萬人接受檢測。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月25日公布數據顯示，該國新增2,055宗確診個案，累計增至152,438宗。死亡個案增加179宗，累計增至5,500宗。

圖為4月23日美國猶他州一個女子（右一）在獲得流動食物銀供應的物品後，回家卸下貨品並抱起兒子。（AP）

意大利：民防局4月24日公布新增420宗死亡個案，為3月19日以來新低，累計增至25,969宗。新增確診個案從前一日的2,646宗增至3,021宗，累計增至192,994宗。現有病例連續第5日下跌，從106,848宗減至106,527宗。留醫深切治療部人數持續減少，現有2,173人。康復人數從前一日的57,576人增至60,498人。

西班牙：衞生部4月24日公布，過去24小時，該國新增確診病例6,740個，累計219,764個；新增死亡病例367個，累計死亡22,524個。

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伊朗：衞生部4月24日公布過去24小時，國內新增1,168個新冠肺炎確診病例，累計88,194個。新增死亡病例93個，累計死亡5,574個。

土耳其：衞生部4月23日數據顯示，該國過去24小時新增3,116個確診病例，累計突破10萬，增至101,790個，令土耳其成為歐洲和美國以外確診病例最多的國家。死亡個案新增115個，累計2,491個。全國有18,491人康復。

俄羅斯：過去24小時，俄羅斯新增確診病例5,849個，累計確診68,622個；新增60個死亡病例，累計死亡病例615個。

圖為4月24日菲律賓馬尼拉的警員在截查來往汽車司機。（AP）

新加坡：衞生部4月25日稱，該國在過去24小時新增618宗確診案例，累計12,693宗。該國當天沒有新增死亡案例，累計12宗。全國累計有956人康復。

印度：印度4月25日公布，該國確診個案超越2.4萬宗。新增確診病例1,429宗，累計增至24,506宗；新增死亡57宗，累計死亡775宗，痊癒個案5,063宗。

孟加拉：4月24日宣布過去24小時內新增503個確診病例，死亡4個。截至目前，該國錄得累計確診個案4,689個，累計死亡131個。

圖為4月23日一名男子行經韓國景點光化門。（AP）

印尼：4月24日衛生部宣布新增436例確診病個，全國累計確診個案8,211個，其中死亡686個。

菲律賓：該國確診病例突破7,000個。截至4月24日下午4時，該國當天共有211個新增確診病例，確診病例累計達7192個。此外，新增死亡病例15個，累計死亡477個。

非洲：非洲疾病預防控制中心公布的最新統計數據顯示，非洲確診案例超2.7萬宗。截至4月24日，非洲大陸的確診個案增至27,852宗，病例數呈持續增加趨勢，死亡案例達1,303宗。24日，南非新增267宗確診，累計4,220宗；喀麥隆新增96宗確診，累計1,430宗；加納新增125宗確診，累計1,279宗；畿內亞新增92宗確診，累計954宗。

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韓國：中央防疫對策本部4月25日指，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增10宗，累計確診案例數增至10,718宗。該國連續第3天沒有新增死亡病例，累計240宗。康復並解除隔離的病例新增134宗，累計8,635宗。當天的新增確診案例中，有4宗為境外輸入病例。

韓國疫情趨緩，當地單日新增確診病例連續6天錄得10個名左右。4月19日為8個，20日為13個，21日為9個例，22日為11個，23日為8個。

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日本：日本國內4月24日新增434宗確診個案，其中161宗來自東京都，累計增至12,863宗。停泊長崎縣的郵輪確診個案累計增至91宗。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達13,575宗。日本新增17宗死亡個案，累計增至358宗。

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