【新冠肺炎】中國軍隊馳援三「盟友」 　 運20首次出境執行任務

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國得到控制，曾經的重災區湖北武漢實現危重症病例清零，但中國之外的國家累計確診病例超260萬例，死亡超18萬例。面對嚴峻的疫情形勢，中國在放開醫療物資出口的同時，也向多國派出醫療專家組。

中國官方4月25日稱，經中共中央軍委批准，中國人民解放軍於4月24日派空軍飛機赴巴基斯坦、緬甸和老撾，向三國軍隊援助核酸檢測試劑盒、防護服等疫情防控物資，並派出三支軍隊抗疫專家組。

中國國產運-20首次出境，攜物資和人員飛抵巴基斯坦。（中國央視截圖）

官方強調，此舉是應巴基斯坦、緬甸、老撾三國軍隊請求，亦在實踐中國國家主席習近平倡導的構建人類命運共同體的理念。前述三國是中國的傳統「盟友」，其中巴基斯坦在中國素有「巴鐵」之稱。

現有數據顯示，巴基斯坦累計確診病例達11,940例，死亡253例；緬甸確診144例，死亡5例；老撾確診19例，無死亡病例。

中國軍方媒體25日的報道顯示，解放軍空軍派遣運-20大型空中運輸機運載醫療物資和專家組抵達巴基斯坦。據悉，這是中國自研運-20自服役以來，首次出境，執行非戰爭軍事行動。

在此前的武漢抗疫緊急行動中，解放軍首次派出多架運-20馳援，運送大批軍隊醫護人員和醫療物資，引發外界對中國戰爭潛力的關注。

此前馳援巴基斯坦的運-20垂直尾翼上的編號為20044，被認為是已公開服役的第14架運-20，隸屬解放軍中部戰區空軍所屬的部隊。

目前，解放軍空軍擁有兩個裝備運-20的運輸機部隊，一個隸屬中部戰區，駐地河南開封，另一個隸屬西部戰區，駐地四川邛崍。

對於此次運-20首次出境，有聲音認為，在運送物資外，運-20也應該能夠執行撤僑任務，如此既能撤回身陷困境的海外公民，又能向所在國家宣示解放軍的最新戰力。