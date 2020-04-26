【方方日記】撐方方湖北大學女教授　被揭曾發文哀悼周梓樂等惹議

新冠肺炎（COVID-19）在中國持續走低，圍繞湖北作家方方及日記的爭議仍在發酵。中國網友最新指控稱，與方方有交集的湖北大學教授、博士生導師梁豔萍不僅同情支持周梓樂和香港反修例運動，而且還質疑南京大屠殺真實性。

4月24日凌晨，中國地方高校「湖北大學」官微發佈「情況說明」，稱就該校文學院教師梁豔萍在個人微信朋友圈發佈不當言論一事，高度重視。稱經核實，該言論是她去年（2019年）在個人微博發布，當時學校已對其進行批評教育，其本人也刪除相關言論及轉發文章，並作出檢討。

方方（左圈）和梁豔萍（右圈）同框照，背景顯示是《軟埋》新書分享會。（微博@漫遊者粒子）

湖北大學續稱，對網友提出的其他問題，學校將迅速組織全面深入調查，視調查情況，依紀依規進行嚴肅處理。「學校將以此為契機，進一步強化師德師風建設，加強師生思想引領」。不過，湖北大學官微隨後刪除該條消息。

曾發文「周梓樂同學，一路好走」

公開信息顯示，梁豔萍實名微博「漫遊者粒子」認證為文學批評家、湖北大學文學院教授、博士生導師，日本東京大學美學藝術學研究室客座研究員。她的微信名則是「粒子」。

梁豔萍曾在微博和微信發出諸多個人留言，其中一些在中國網友眼中屬「大逆不道」。譬如「粒子」曾於2019年11月8日發文「周梓樂同學，一路好走」。同年10月5日，「粒子」發佈一張戴着黑帽黑口罩的自拍照，這被視為聲援激進示威者。

網友續指，「粒子」於2019年10月2日發佈短詩，寫道「那一日 巷空 城空，天也空 坦克開進廣場，凜凜威風......」此前一天，中共高層在北京天安門檢閲解放軍國慶閲兵式。梁豔萍由此被指影射六四事件。

曾質疑南京大屠殺死亡人數

另外，中國網友聲稱翻出「漫遊者粒子」的微博曾在2012年12月9日質疑過南京大屠殺，「你把三十萬的名單拿出來啊？你說三十萬就一定要承認是三十萬，有這樣的道理嗎？一個不多一個不少的30萬，有左翼的學者核查過當時的全部戶籍、軍隊，以及流亡人口情況，不知你讀到過這樣的數據沒有」。「漫遊者粒子」還轉載過帶有「支那」等侮辱性詞語的博文。

南京大屠殺是指1937年日本攻佔南京後進行的一系列殺戮的總稱，二戰後遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭稱，大屠殺造成20萬以上乃至30萬中國平民和戰俘死亡。後中國在宣傳中一直使用數字「30萬」。但日本有部分群體一直否認南京大屠殺。

對於梁豔萍的上述言論，一部分中國網民指責其同情甚至支持「港獨」，是分裂國家，對其為日本「洗地」南京大屠殺，是褻瀆歷史，轉發「支那」博文，是種族歧視，呼籲湖北大學對其作出處理；亦有聲音稱，梁豔萍的言論沒多大問題，倒是覺得前述網友大搞「文字獄」。

至於梁豔萍與方方的關係，外界並不清楚，但梁豔萍曾出現在方方的小說《軟埋》的讀書分享會上。另外，方方在3月23日的微博轉載過梁豔萍的支持自己的評論。在整個疫情期間，方方不斷撰寫封城日記，受到網友批評，但也有不少讀者發文力挺她。