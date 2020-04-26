【方方日記】邱毅稱方方被反華勢力利用　對其惡言相向人格謀殺

圍繞湖北作家方方以及《方方日記》的爭議仍在發酵。台灣新黨政治人物、前立委邱毅批評，方方被西方反華勢力所利用，因而苦勸她懸崖勒馬，不料竟遭惡言相向，對他人格謀殺。

方方，本名汪芳，是身居武漢的中國作家，在新冠肺炎疫情期間，從1月23日武漢封城之後直到3月24日，用60篇日記記錄並發表了她對武漢封城後中國抗擊疫情的觀察和看法。（資料圖片）

邱毅在其微博「邱毅台灣」寫道，原來還對方方存在一絲的期待，因此始終認定她是被西方反華勢力所利用，所以苦勸她懸崖勒馬。不料方方竟惡言相向，在其微博中伙同其同路人抺黑攻擊污辱他，甚至對他進行人格謀殺。

邱毅作出三點回應，首先表示，在台灣坐牢是因為抗爭陳水扁「319槍擊案」以及「大選」做票，之後又因揭發陳水扁貪污案而被羅織的政治案件。第二在台灣擔任十多年立法委員，即使是去年底列國民黨不分區立委安全名單內，他因不肯改變支持統一的立場，而主動放棄提名。三是在兩岸推動統一，從未拿過大陸官方一毛錢。他強調，自己的收入來源大部分來​​自台灣，所以「台獨」無法在金錢私德上攻擊他。

台灣新黨政治人物、前立委邱毅。（中央社）

近日，邱毅多次在公開場合批評方方「光速」出版日記。25日較早時，方方曾在微博上反擊，稱邱毅「活成一個笑話」、「造謠撒謊都是習慣」。