【新冠肺炎】26日內地新增3宗確診病例　創1月20日以來新低

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，據國家衛健委通報，4月26日0至24時，內地31個省級行政區報告新增確診病例3宗，其中2宗為境外輸入病例，1宗為本土病例（黑龍江1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例5宗，其中4宗為境外輸入病例，1宗為本土病例（北京1宗）。 新增確診數字創1月20日疫情通報以來新低，且已連續12天無新增死亡病例。

當日新增治癒出院病例80宗，解除醫學觀察的密切接觸者508人。境外輸入現有確診病例627宗，現有疑似病例7宗。累計確診病例1636宗，累計治癒出院病例1009宗，無死亡病例。

截至4月26日24時，據31個省份報告，現有確診病例723宗，累計治癒出院病例77474宗，累計死亡病例4633宗（北京核增1宗），累計報告確診病例82830宗，現有疑似病例10宗。尚在醫學觀察的密切接觸者8443人。

湖北零新增確診

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例12宗（武漢12宗），無新增死亡病例，無現有確診病例。累計治癒出院病例63616宗（武漢46464宗），累計死亡病例4512宗（武漢3869宗），累計確診病例68128宗（武漢50333宗）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省份報告新增無症狀感染者25宗，其中境外輸入無症狀感染者1宗；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察51宗（境外輸入21宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者974宗（境外輸入131宗）。

（國家衛健委）