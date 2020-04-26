新冠肺炎｜中菲抗疫歌 「海的那邊」菲網民不喜歡　dislike破12萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，中國駐菲律賓大使館和菲律賓「菲中電視台」等機構合作，日前在網絡上發布中菲雙語抗疫歌曲《海的那邊》，但卻遭致菲律賓許多網民不滿，截至周日（26日）下午5時，YouTube上該歌短短3日內獲得逾12萬次「不喜歡」（dislike），僅1500多次「喜歡」（like）。

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這首歌由菲律賓菲中電視台4月23日在YouTube發布，中國官媒新華社翌日也在其網站發布這則音樂短片，題為「守望相助同一片海--中菲雙語原創歌曲《海的那邊》全球首發」。

影片內容除了中國外交官和中菲藝人演唱時的畫面，也有菲律賓各界人物感謝中國捐贈物資、中國派出醫療隊志願菲律賓等照片，還包括菲律賓總統杜特爾特、衛生部長杜克（Francisco Duque III）和外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）等人感謝中國的片段。

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中國駐菲律賓大使館也在Facebook專頁發布這則影片稱，值此特殊「戰疫」時期，謹以此歌獻給參與和支持兩國抗疫工作的各界人士。使館還介紹，這首由中國駐菲律賓大使黃溪連作詞的原創歌曲「闡述了這片蔚藍大海下兩國人民守望相助、同舟共濟的動人故事，展現了中菲休戚與共的命運共同體精神以及新時期夥伴關係」。

官媒《中新網》則報道，影片一經發布，很快在菲律賓華人華僑、在菲中國同胞、菲律賓民眾的各類社交媒體中熱傳。

但翻開影片留言區發現，大多數留言都是負面評價，認為這是「毫無品味的宣傳」，也有人強調「西菲律賓海」（南中國海）是菲律賓的，還有人呼籲「讓我們將這首歌變成YouTube網站上『不喜歡』最多的影片」。

影片在YouTube已收穫逾12萬次「不喜歡」。（YouTube截圖）

截至周日（26日）下午5時，YouTube上該歌短短3日內獲得逾12萬次「不喜歡」（dislike），僅1500多次「喜歡」（like）。中國駐菲律賓大使館Fb這條影片下方則有逾1.2萬個「嬲嬲」和1100多個讚好。

影片在中國駐菲律賓大使館Fb上也收穫1.2萬個「嬲嬲」。（截圖）

2012年9月，時任菲律賓總統阿基諾三世正式宣布把菲律賓西海岸外的南中國海海域命名為「西菲律賓海」，以明確菲律賓的主權訴求。對此，中國外交部多次表明，長期以來，南海一直是國際社會公認的地名，為世界各國及聯合國等國際組織廣泛接受，菲方舉動絲毫不能改變中國對包括南沙群島、黃岩島在內的南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權的事實。

（綜合報道）