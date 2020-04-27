【多圖】萬噸大驅南昌艦開炮畫面曝光　央視首公布雙航母訓練片段

中國海軍成立71周年之際，解放軍海軍官微4月27日發佈了一則055萬噸大驅南昌艦最新海上訓練畫面的視頻，引發關注。

四月中旬以來，遼寧艦編隊、中國首艘國產航母山東艦、首艘萬噸大驅南昌艦分別進行了多場實戰化訓練。

央視也於4月23日公布了遼寧艦和山東艦雙航母在海上訓練片段。這也是中國海軍雙航母海上訓練畫面首次曝光。分析認為，雙航母戰鬥群一旦形成作戰能力，說明中國海軍有在中遠海，特別是海空的進攻作戰能力。

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中國海軍首艘055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）於1月12日在青島軍港正式加入戰鬥序列，官方指這標誌該國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代跨越。對此，中國知名軍事專家張召忠認為，055讓中國在技術上實現超越美國海軍，這在二戰以來尚屬首次。

中國官方曾強調，該型艦先後突破大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

除南昌艦外，目前中國在兩大船廠（上海船廠、大連船廠）正在建造、舾裝、測試餘下的7艘055型驅逐艦，其中上海的有3艘，大連的有4艘。西方資料猜測，055滿載排水量近13,000噸，造價達60億元人民幣。

按照代際，中國海軍的051型驅逐艦屬第一代，051C、052B型驅逐艦屬第二代，052C/D型驅逐艦屬第三代，055型則是第四代。張召忠指，相比前三代，055不僅能容納大量的武裝和電子設備，也方便後續的升級改造。

在作戰系統上，055並不是全球第一，但雙波段相控陣雷達賦予該型艦極為強大探測和識別能力，極大提升作戰效率。該型艦信息化水平大大超過美軍「阿利•伯克-II」驅逐艦及日韓同類艦艇，相比美軍最先進的「阿利•伯克-III」也毫不遜色。