【055型驅逐艦入列】專家：中國軍事技術首次超過美國海軍

中國海軍首艘055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）於1月12日在青島軍港正式加入戰鬥序列，官方指這標誌該國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代跨越。 軍事專家、解放軍海軍少將張召忠稱，055讓中國在技術上實現超越美國海軍，這在二戰以來尚屬首次。

中國官方強調，055型驅逐艦先後突破大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

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除南昌艦外，目前中國在兩大船廠（上海船廠、大連船廠）正在建造、舾裝、測試餘下的7艘055型驅逐艦，其中上海的有3艘，大連的有4艘。西方資料猜測，055滿載排水量近13,000噸，造價達60億元人民幣。

消息指，在作戰系統上，055型驅逐艦雙波段相控陣雷達賦予該型艦極為強大探測和識別能力，極大提升作戰效率，該型艦信息化水平大大超過美軍「阿利·伯克-II」驅逐艦及日韓同類艦艇，相比美軍最先進的「阿利·伯克-III」（Arleigh Burke class destroyer）也毫不遜色。

目前，055首艦已服役，第二艘正在海上測試。

除現有技術外，055被指還留有足夠的宂餘度，配備正在研製中的電磁炮、全電推進系統等。目前，中國已在「海洋山」號登陸艦上改裝有電磁炮，甚至被指已進行多次測試，進度超過美軍項目。

不過，張召忠也強調，需要注意的是，美軍只是暫時的落後，絕不是因為技術的劣勢，而是選擇發展方向不同。