【新冠肺炎】疫情防控有力推進　習近平：社會主義制度發揮優勢

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國持續緩和，中國政治、經濟、社會生活逐步恢復。在最新一次的有關深化改革的會議上，中南海通過六份重磅文件。對於為何中國能夠控制好疫情，習近平給出答案。

4月27日，「中央全面深化改革委員會」第13次會議舉行，中共總書記、中央深改委主任習近平，中共政治局常委、中央深改委副主任李克強、王滬寧、韓正現身。

習近平稱中國的體制優勢是疫情獲得控制的根本原因。（新華社）

根據國家衛健委4月26日數據，目前全境本土確診病例將至100例以下，武漢則實現患者清零。同日，已派駐湖北三個月，由國務院副總理孫春蘭率領的中央指導組在習近平批准後返回北京。

習近平在中央深改委會議上談到疫情防控，稱中國疫情防控和復工復產之所以能夠有力推進，根本原因是中共領導和中國社會主義制度的優勢發揮無可比擬的重要作用。他要求，今後要善於運用制度優勢應對風險挑戰衝擊。

中央深改委會議還通過6份文件，涉及公共衛生應急物資保障體系、醫療保障基金監管制度體系改革、創業板改革並試點註冊制、生態系統保護和修復總體規劃、體教融合促進青少年健康發展、中共十九屆四中全會改革舉措實施規劃。

另外，會議還談及2013年以來的科技體制改革進展，及未來改革思路，稱儘管改革推動中國科技事業取得突破，但仍存在改革任務不平衡不到位，重大改革步伐不夠快，相關領域改革協同不足，深層次制度障礙沒有根本破除，表示未來要加快構建核心技術攻關新型舉國體制等。

美國總統特朗普（Donald Trump）防控疫情的應對措施受到廣泛質疑。（AP）

習近平主持的會議還強調，中國疫情防控向好態勢進一步鞏固，但仍要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。具體要求包括對經濟社會發展中的短板弱項和風險挑戰，要有前瞻性謀劃等，聚焦公共衛生、生物、糧食、能源、金融、網絡、防災備災、社會治理等。

談到十九屆四中全會改革措施，會議稱，2020年至2021年的規劃是「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的施工圖」。且今年是全面深化改革的重要節點，即確保十八屆三中全會改革獲決定性成果，在十九屆四中全會改革上開好局。